القرية العالمية تطلق موسمها بـ40 ألف عرض ترفيهي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تعود القرية العالمية في موسمها 24 غداً، ويستمر 159 يوماً حتى 4 من أبريل 2020، بحلّة مختلفة كلياً بأضخم الاحتفالات الثقافية والترفيهية، بما يزيد على 40 ألف عرض ترفيهي وثقافي، تحت شعار «عالم من الذكريات تبقى في البال».

وكشف بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، لـ«البيان»، أنه من المتوقع استقبال 8 ملايين زائر لهذا الموسم الذي يتميز باستعدادات تفوق الوصف بهدف إسعاد الجمهور، مشيراً إلى أن القرية استقبلت في العام الماضي 7 ملايين زائر، وحققت 3 مليارات درهم من المبادلات التجارية، منوهاً بأنها المرة الأولى التي ستطلق فيها القرية العالمية برنامجاً تعليمياً وترفيهياً متكاملاً تستهدف به طلاب المدارس في الإمارات، ليزوروا القرية العالمية حصرياً أثناء ساعات الدوام المدرسي في رحلات مميزة وفريدة إلى متحف ريبليز «صدّق أو لا تصدّق».

وقال أنوهي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء أول من أمس في القرية العالمية للإعلان عن انطلاق الموسم 24: «تستضيف القرية العالمية ثقافات من 78 دولة عبر 26 جناحاً بواجهات خارجية متميزة تصوّر أجمل معالم وحضارات العالم، قبل أن تنقل الضيوف إلى أجواء متميزة بداخلها، تمثّل الثقافات المختلفة من خلال الحرف اليدوية والهدايات التذكارية والفنون الشعبية والوجبات الخفيفة والعروض الثقافية المميزة.

وتضم الأجنحة لهذا الموسم ثقافات كل من الإمارات والسعودية والهند وباكستان وأوروبا والأمريكيتان والبوسنة والبلقان وتايلاند والبحرين والكويت ولبنان والأردن وفلسطين وأفغانستان وسوريا واليابان والفلبين وفيتنام والصين وأفريقيا ومصر والمغرب وتركيا وإيران واليمن، كما تستضيف القرية العالمية لأول مرة ثقافات كل من كوريا وأذربيجان الذين سيتألقان إلى جانب الأجنحة الأخرى التي طالما تمتع الضيوف بزيارتها».

تسوّق

وأشار أنوهي إلى أنه يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة تسوّق عالمية مميزة من خلال أكثر من 3500 منفذ بيع منتشرة في الأجنحة، كما حرصت القرية العالمية على تقديم مجموعة جديدة من محلات التجزئة في أفينيو العالم داخل بوابة العالم، تقدّم مجموعة من أروع الهدايا التذكارية والحلويات والقهوة العربية والتركية، وحتى الديكور وخدمات التدليك التايلاندي المفضّل لدى الضيوف.

وأضاف الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: «يبذل فريق عمل القرية العالمية جهوداً جبارة لتنظيم الموسم الجديد لملايين الضيوف على أتم وجه، إذ نحرص على تمتعهم بتجربة ترفيهية متكاملة مع عروض مبتكرة وميزات رائعة وجديدة كلياً، ويتميز هذا الموسم بكونه نقلة نوعية للقرية العالمية، جمعنا فيه خبراتنا على مدى أربعة وعشرين عاماً».

متحف ريبليز

تستضيف القرية العالمية في الموسم الجديد متحف ريبليز «صدّق أو لا تصدّق!» العلامة الأمريكية صاحبة الشهرة العالمية في جمعها لأكثر الغرائب المثيرة للاهتمام في العالم على مدى أكثر من مئة عام، وسيتمكن ضيوف القرية العالمية من الاستمتاع بتجربة ترفيهية وتعليمية استثنائية جديدة في قلب دبي، من خلال ستّ صالات عرض فريدة من نوعها تضم مجموعة تزيد على 200 من المعروضات النادرة التي تم جمعها من جميع أنحاء العالم ومن الفضاء أيضاً.

تجربة ترفيهية

تعود منطقة الألعاب الأضخم في القرية العالمية «كرنفال» وبجعبتها الكثير، إذ تقدّم هذا الموسم خمس جولات ترفيهية رائعة، على رأسها جولة أبراج ترانسيلفانيا، وكذلك جولة «ميامي سيرف» العائلية التي تتميز بألوانها الزاهية.

فيما سينبض المسرح الرئيس في القرية العالمية بالحياة مع أكثر من 20 حفلاً غنائياً لنخبة من نجوم العالم.

وتستضيف القرية العالمية هذا الموسم متوسط عدد 250 عرضاً يومياً طوال الموسم، ليصل عدد العروض إلى أكثر من أربعين ألفاً على مدى 159 يوماً، مما يضعها في مصاف كبريات الحدائق والمنتزهات الترفيهية في العالم.

ومن أهم محطات الترفيه هذا الموسم العرض العالمي للمخرج ريتشارد لورينج «أفريكان فوت برينت» الذي تم إنتاجه في جنوب أفريقيا ليقدّم أول مرة أمام نيلسون مانديلا أثناء مراسم الترحيب به بعد خروجه من جزيرة روبين.

ومن كوبا، تستضيف القرية العالمية عرض «باليه ريفيليوشن» العالمي الذي تم تقديمه للملايين من حول العالم وحطّم الأرقام القياسية في شبابيك التذاكر في كل من سنغافورة وبرلين وأستراليا والنمسا.

جديد

تقدّم القرية العالمية لأول مرة هذا الموسم بطاقة «وجهات ترفيهية» الجديدة التي توفر تجربة ترفيه متكاملة لضيوف القرية العالمية.

ويشهد الموسم الجديد تحسينات وتوسيعات ضخمة على البنية التحتية شملت إضافات لثلاثة آلاف موقف جديد، ليصل مجمل عدد المواقف إلى أكثر من 23 ألف موقف، ما يجعلها أضخم منطقة مواقف في الشرق الأوسط.

كما حرصت القرية العالمية على زيادة المساحات الخضراء في الموقع، وذلك بإضافة 7,000 شجرة ونبتة جديدة تهدف إلى إثراء جمالية الموقع.