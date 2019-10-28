«البث المباشر» إضاءات على قضايا المجتمع وحلول ناجعة

المصدر: دبي - البيان

نجح برنامج «البث المباشر» للإعلامي الإماراتي المخضرم راشد الخرجي، في تكريس علاقة ناجحة مع الجمهور المتابع للبرنامج الصباحي عبر أثير إذاعة نور دبي وقناة سما دبي.

عشرات الاتصالات الهاتفية التي ترد إلى فريق عمل البرنامج، قبل موعد البث الذي يبدأ في تمام الساعة السابعة صباحاً، إلى ما بعد انتهاء الفترة المخصصة في تمام الساعة العاشرة، ليعود بعدها راشد الخرجي وفريق برنامجه إلى مكاتبهم الرئيسية في إذاعة نور دبي، حيث يدور النقاش حول أهم القضايا التي ما زالت تنتظر الحل، مع التأكيد على متابعتها والتواصل مع المسؤولين وأصحاب الشأن.

وراء الكواليس

بنبرة هادئة ورصينة، ينصت راشد الخرجي إلى اتصالات المستمعين، محاولاً التعرف على كل التفاصيل، في الوقت الذي يعمل فريق البرنامج وراء الكواليس على التواصل مع المسؤولين والبحث عن حلول لهذه المشكلة اليومية. هذا في الوقت الذي لا تقتصر الاتصالات الهاتفية المباشرة على المستمعين فقط، حيث يحرص أغلب المسؤولين في الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية على التواصل المباشر والرد بشكل شبه فوري على أغلب المشكلات والقضايا اليومية التي يتم التطرق إليها، حيث يستقبل برنامج «البث المباشر» عشرات الاتصالات الأسبوعية من المسؤولين من قطاعات متعددة في الدوائر ذات العلاقة الخدمية المباشرة مع الجمهور.

مداخلات واتصالات

رغم أن البرنامج ينجح في إيجاد حلول عملية وسريعة لأغلب المشكلات اليومية، فإن البعض منها يحتاج إلى بعض الوقت للنظر في تفاصيله والبحث عن حلول وطرق جديدة للتعامل معه.

ويشهد البرنامج كذلك العديد من المداخلات والاتصالات التي تأخذ طابع الشكر والتقدير، مثل المداخلة الخاصة من قبل الدكتور عارف الشيخ مستشار الأمور الأسرية في محاكم دبي، وتقديمه لقصيدة بعنوان «باني دبي» في إهداء خاص لذكرى رحيل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه.