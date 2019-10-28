«فورميدابل!» أوبرا دبي تحتفي بشارل أزنافور

المصدر: دبي - البيان

تستضيف أوبرا دبي و«برودواي إنترتينمنت جروب» الاستعراض الموسيقي الناجح عالمياً «فورميدابل! أزنافور»، الذي يحتفي بحياة وموسيقى شارل أزنافور، أحد أعظم نجوم الأغنية الفرنسية قاطبةً، بأداء من جول غريزون وفرقته المؤلّفة من خمسة موسيقيين، سيمتعون الجمهور بتوزيع يحمل نكهة الجاز لأغنيات أزنافور الخالدة، وذلك من 13 إلى 14 فبراير.

ويمثل هذا العرض، الممهور بتوقيع الفريق ذاته الذي منحنا «بياف: الاستعراض»، تحية تقدير للمسيرة المهنية المذهلة التي عاشها النجم الفرنسي العالمي شارل أزنافور، تتخلّله الوسائط المتعددة من صور ومقاطع فيديو وأغنيات أصلية يتمّ تقديمها بنكهة الجاز. وكان أزنافور قد منح موافقته الشخصية قبيل وفاته في عام 2018، على إنتاج هذا العرض الذي يعيد تقديم واكتشاف أعظم أغانيه التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التراث الموسيقي في العالم، بأداء من جول غريزون، الموسيقيّ، والمغنّي، والممثل، والمؤلّف الغنائي، والمخرج الفرنسي.

العرض ينقل الجمهور إلى فرنسا، كما كانت في الحقبات البوهيمية لاكتشاف جذور موسيقى وفنّ شارل أزنافور المذهل، حيث هذا الفنان العالمي، المعروف بلقب فرانك سيناترا الفرنسي، عاش مسيرة مهنية لافتة استمرّت 70 عاماً، سجّل خلالها أكثر من 1200 أغنية وقام بأدائها بلغات مختلفة. وقد بلغ مجموع مبيعات أسطواناته أكثر من 180 مليون أسطوانة في جميع أنحاء العالم، وهو يعتبر أحد أشهر الرموز الموسيقية الفرنسية في عصرنا، إلى جانب إديث بياف وجاك بريل وغيرهما.

وبفضل الصور ومقاطع الفيديو المعروضة على خلفية المسرح، والإعدادات والديكورات الأصلية، أصبح العرض الموسيقي المسرحي «فورميدابل ! أزنافور» أروع تحية تمّ تخصيصها لفنّ وموسيقى الفنان شارل أزنافور.