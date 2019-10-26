8 قطع برونزية أثرية تعود إلى الصين

المصدر: إعداد: نهى حوّا

عادت قطع أثرية برونزية قديمة من اليابان إلى الصين، أخيراً. وتعد هذه القطع الـ8 من بين المجموعات الأثرية الأكثر قيمة التي تم البحث عنها بدأب كبير، ونجح المعنيون بالنهاية في إعادتها إلى الصين في السنوات الأخيرة، وذلك بعد إيقاف التجارة غير القانونية بها في السوق الدولية، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا».

وأعلنت الإدارة الوطنية للتراث الثقافي في الصين أن مجموعة القطع الثماني التي تعود إلى ألفي عام تم إعادتها من اليابان بعد خمسة أشهر من البحث من قبل السلطات الصينية.

وقد تعرف الباحثون على القطع البرونزية على أنها مواد مسروقة من مقابر قديمة خلال الفترة المعروفة بفترة الربيع والخريف الممتدة ما بين 770 إلى 476 قبل الميلاد، في منطقة سويتشو بمقاطعة خوبي بوسط الصين.

330

ووفقاً للمسؤولين، فإن القطع البرونزية جنباً إلى جنب مع 330 حرفاً صينياً منقوشة عليها، توفر للباحثين معلومات قيمة عن وضع الكتابة اللفظية القديمة «زينغ» الغائبة بشكل غامض من المقالات التاريخية.

ووفقاً للمسؤولين الصينيين، جرى استرجاع البرونزيات إلى الصين في 23 أغسطس وفقاً للاتفاقيات الدولية، وبالتعاون مع الحكومة اليابانية.