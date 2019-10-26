25 ألف زائر لاحتفالية ديوالي في «دبي فستيفال سيتي»

المصدر: دبي-البيان

استضاف (دبي فستيفال سيتي مول)، أكبر احتفالية لمهرجان الأضواء «ديوالي» في دبي، أول من أمس، بحضور أكثر من 25 ألف زائر، والذين كانوا أول المشاهدين لعرض «تخيّل» الجديد، تحت عنوان «حديقة هاتي» الذي يستمر لغاية 29 نوفمبر.

وقد كشف شري فيبول، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي بمشاركة الممثلة الشهيرة نيلا أوشا الستار عن هذه الاحتفالية التي تعتبر نقطة الانطلاق لمهرجان الأضواء الشهير.

وشهد حفل الإطلاق حضور أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي؛ وتيموثي إرنست، مدير مجموعة الفطيم العقارية؛ إلى جانب ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق لدى مجموعة الفطيم العقارية بدبي؛ ورينيه دو ويت، المدير الإداري في (إيلفانت باريد).

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كما حظي الزوار بفرصة الاستمتاع بأجمل المقطوعات الموسيقية المؤلفة خصيصاً لهذه المناسبة، علاوةً على استكشاف 50 قطعة فنية مزخرفة لصغار الفيلة بحجمها الطبيعي من معرض (إيلفانت باريد) الذي يزور المنطقة لأول مرة، إلى جانب الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية المذهلة. فيما تكللت هذه الاحتفالات بعروض الرقصات التقليدية من عالم بوليوود وأشهر الموسيقى الهندية لنشر أجواء مهرجان (ديوالي) المفعمة بروح الفرح والبهجة في أرجاء المكان.