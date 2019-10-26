«دبي للثقافة» تطّلع على تجربة البحرين المعرفية والفكرية

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من هيئة الثقافة والفنون في دبي، تترأسه هالة بدري مدير عام الهيئة، أخيراً، مملكة البحرين الشقيقة، وذلك ضمن إطار استراتيجية «دبي للثقافة» الهادفة إلى الارتقاء بالحراك الثقافي عبر تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع أبرز المراكز الثقافية العربية والعالمية، وتماشياً مع رؤية دبي الثقافية الجديدة التي تهدف لإحداث تطوير معرفي شامل يعزز حضور دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنةً للإبداع وملتقىً للمواهب، وإثراء تجربتها الثقافية عبر التلاقح الفكري والاطلاع على التجارب الثقافية الناجحة للدول الأخرى.

وتضمَّنَ جدول الزيارة التي نظمتها هيئة البحرين للثقافة والآثار، مجموعة جولات ميدانية لأبرز المتاحف والمواقع التراثية والمعالم التاريخية والمراكز الثقافية والبحثية والبيوت التراثية، حيث تجوَّل الوفد في متحف البحرين الوطني، أول متحف في الوطن العربي، واطَّلع على تصميمه المعماري المتميز، وقاعاته الداخلية التي تعرض مجموعة أثرية نادرة، والقاعات الفنية التي تضم باقة دائمة من أعمال أبرز فناني البحرين..وتابع الوفد فعاليات محاضرة «ليوناردو دافنشي: الفن والعلوم والعجائب الطبيعية»، التي سلطت الضوء على تعدد مواهب ليوناردو دافنشي وبراعته في سياق التاريخ الفني لعصره، وركزت على العلاقة الخاصة بين أشهر لوحاته الفنية وشغفه بالظواهر الطبيعية السرية العجيبة.

2015

وتواصلت زيارة الهيئة مع متحف موقع قلعة البحرين الذي يوثق أهمية هذا الموقع المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ومركز زوار طريق اللؤلؤ الذي يحتضن في تصميمه المبهر عدداً من اللقى الأثرية، إضافةً إلى زيارة جناح مملكة البحرين الوطني«آثار خضراء» الذي شارك في إكسبو ميلانو 2015، وزيارة مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث الذي يعد ملتقى للثقافة وشؤونها، وموقع اتصال ثقافي بارز في حوار الحضارات الإنسانية.

آفاق

وأكدت هالة بدري، أهمية هذه الزيارة التي أبرزت البُعد الفكري الاستراتيجي للقائمين على القطاع الثقافي والتراثي في البحرين، لافتةً إلى أنها عكست آفاق التوافق الفكري والتواصل المعرفي والروابط الثقافية القوية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، اللتين تمتلكان امتداداً وتاريخاً وموروثاً ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً مشتركاً، وقالت:«تحظى مملكة البحرين بتاريخٍ حافلٍ بالإنجازات الثقافية، وتولي اهتماماً كبيراً بقطاعات الثقافة والفنون والتراث، وتتواصل فيها المشروعات والمبادرات الثقافية الرائدة التي تجسد رؤيتها الواعية في استشراف المستقبل من منظور الثقافة».

وأشارت بدري إلى أن هذه الزيارة جسدت مدى تميز وتطور المنجز الثقافي والفكري في البحرين، ومدى حرصها على صون تراثها والاهتمام بمختلف مفرداته تعزيزاً للهوية الوطنية، مؤكدة أن ثقافة دبي تتفق في شكلها ومضامينها وأهدافها مع ثقافة البحرين، وقالت:«تشهد دبي نهضة ثقافية وفنية متفردة، تحرص على استمراريتها عبر تبادل الخبرات الفنية والثقافية بينها وبين رواد الإبداع الثقافي والفني على المستويين العربي والعالمي، كما يرتبط تطورها الحضاري بمدى تطورها الثقافي، وفي هذا الجانب خطت خطوات كبيرة أثرَت رصيدها المعرفي، وحققت إنجازات مهمة أبرزها رؤية دبي الثقافية الجديدة، المشروع الحضاري الذي سيحقق لها الريادة الثقافية العالمية».

جدوى

وفي هذه المناسبة، أعربت الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة مدير عام الثقافة والفنون في هيئة البحرين للثقافة والآثار، عن سرورها لاستقبال هالة بدري وبدء تعاونٍ مشترك بين الهيئتين، بالإضافة لتبادل الخبرات في سبيل الارتقاء بالحراك الثقافي في كل من دبي ومملكة البحرين، كما أشادت بما تقوم به هيئة دبي للثقافة والفنون من نشاطٍ يُضفي على المدينة ألقاً وتميزاً، متمنية كل التقدم والازدهار والنجاح لها، وأعربت الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة عن سعادتها في توطيد العلاقات الثقافية بين البلدين، وبالأخص قبيل موعد انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، الذي يعزز مكانة دبي بوصفها محطاً لأنظار العالم ونقطة لقاء حضاري وثقافي.