«السيف» يستضيف احتفالات مدهشة تزامناً مع «ديوالي»

المصدر: دبي - البيان

يعود مهرجان الأضواء «ديوالي» هذا العام بحلّة جديدة وزاخرة بالفعاليات والأنشطة الرائعة في السيف، الواجهة المائية الرائدة من «مِراس» والواقعة قبالة خور دبي التاريخي.

ومن المقرر أن تضم احتفالات المهرجان الممتدة من 24 حتى 28 أكتوبر، ألعاباً نارية مدهشة وإضاءة الأنوار وسوق المهرجان وعروض الرقص والغناء الجذابة التي من شأنها أن تزيد الوجهة توهجاً وجمالاً خلال أضخم احتفال للجالية الهندية في دبي.

كما تضم الفعاليات عرض الألعاب النارية فوق خور دبي، والذي سينير سماء الإمارة بمختلف الألوان يوم الأحد 27 أكتوبر في الساعة 8:30 مساءً. كما يمكن للزوار المشاركة في تشغيل أضواء الـLED خلال حفل إضاءة الأنوار الخاص، الذي يرمز إلى بدايات جديدة مليئة بالمحبة والود مع أفراد العائلة والأصدقاء طوال أيام المهرجان الأربعة.

موسيقى

وسيتاح للزوار كذلك فرصة الاستمتاع بأغاني ديوالي التي ستؤديها فرق موسيقية محلية في أنحاء الوجهة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب فرقة القرع على الطبول Dhol Tasha التي ستطرب الجمهور بإيقاعاتها الساحرة. ومن المقرر أن تشارك فرقة قارعي الطبول التي سترتدي أزياءها التقليدية، في مسيرة احتفالية من محطة مترو الفهيدي وصولاً إلى شارع السيف، لتنشر بذلك أجواء السعادة والسرور تزامناً مع احتفالات ديوالي.

ولسينما بوليوود وفنونها المتألقة بصمة، حيث تنظم عروضاً للرقصات البنجابية التي تتميز بحركاتها الرشيقة وأزيائها المزركشة والبراقة.

إبداعات

علاوة على ما سبق، يمكن للصغار إطلاق العنان لمخيلاتهم وإبداعاتهم في ورش العمل المخصصة لهم والمنتشرة في أنحاء الوجهة. كما ندعو الزوار إلى زيارة سوق ديوالي الذي سيحتوي على العديد من القطع المصنوعة يدوياً والفضيات والديكورات والألبسة الهندية بمختلف ألوانها.

ولمحبي الطعام نصيب وافر، إذ يمكنهم الاستمتاع بالمأكولات والمشروبات الهندية الأصيلة في مطاعم «ميترا»، و«بيكانيرفالا»، و«كايلاش باربات»، و«سيلفر بييتش كافيه» وغيرها من المطاعم التي تقدم وجبات ديوالي خلال فترة المهرجان.