«فاشن فورورد دبي» 2019 عالم الجمال والابتكارات والإبداع

المصدر: دبي- البيان

لا تقتصر ملامح التجديد في مهرجان «فاشن فورورد دبي 2019»، بنسخته الجديدة، على جانب ما، بل إنه يشهد تطويراً جوهرياً في شتى مضامينه، وأبرزها تعزيز إمكاناته ومكانته كمحفز للابتكار في مجال الأزياء عبر المنطقة، وذلك من خلال التعاون مع العلامات التجارية العالمية، التي توفر تشكيلات أزياء مصممة حصرياً لمنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون بين العلامات التجارية العالمية، والمواهب الإقليمية الرائدة في مجال الأزياء.

وذلك بدعم من حي دبي للتصميم (d3)، ومجلس دبي للتصميم والأزياء، حيث ينظم طوال أربعة أيام، من 30 أكتوبر الجاري وإلى غاية 2 نوفمبر المقبل، في حي دبي للتصميم، متضمناً باقة من العروض والأنشطة والفعاليات المميزة للاحتفال بعالم الأزياء وتجارة التجزئة في دبي والشرق الأوسط.

تشكيلات

حلة جديدة ومطّورة، يكتسي بها الحدث، حيث يتحول معها من مجرد معرض مفتوح، إلى منصة أزياء مميزة، تتيح للزوار «التسوق بشكل مباشر»، من خلال «تسوق الآن shop-now».

وسيتم في نسخة هذا العام، عرض تشكيلات متنوعة من الأزياء والتصميمات الفريدة، التي ستكون متاحة للشراء من قبل عامة الجمهور محلياً وعالمياً، عبر البوابة الإلكترونية، أو عبر الوجود بشكل شخصي في المهرجان. وإلى جانب مجموعة من العناصر المألوفة التي تميز بها المهرجان في مواسمه الماضية، سيستمتع زوار نسخة هذا العام، بالعديد من التجارب الجديدة والمثيرة، التي تم ابتكارها في ضوء المتطلبات المتجددة لصناعة الأزياء الإقليمية، والتطورات التي شهدتها أسابيع الموضة والأزياء حول العالم.

أهمية

وقالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: «يسعدنا في حي دبي للتصميم، أن نرحب مجدداً بمهرجان فاشن فورورد، حدث الموضة الأهم في دبي. ومن المؤكد أن حي دبي للتصميم، يلعب دوراً مهماً في دعم صناعة الأزياء، كونه شريكاً استراتيجياً ومستضيفاً لهذا الموسم من فاشن فورورد، والذي سيشهد بدوره هذا العام، مشاركة عدد أكبر من كل من المصممين وشركائنا التجاريين، الذين سيلعبون دوراً بارزاً في فعاليات الحدث.

ومن المهم نمو مثل هذه المنصات الإبداعية، مع التطور المستمر للحي، حيث سيكون من الممكن شراء المجموعات التي سيتم عرضها في العروض من خلال منصة «shop now» للأزياء».

ومن جانبه، قال بونج جويريرو، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لفعالية«دبي فاشن فورورد»: «تمثل منصة «تسوق الآن shop-now»، واحدة من الإضافات الرئيسة الجديدة لمهرجان دبي فاشن فورورد 2019، والتي تسهم في تطوير واحدة من أكثر منصات الأزياء المفضلة في المنطقة».

واستناداً إلى مكانتنا الرائدة وطويلة الأمد في صناعة الأزياء الإقليمية، أدركنا أن تطوير مثل هذه المنصة، يمثل أحد أفضل الطرق التي يمكن أن تساعد في الجمع بين تجربة البيع بالتجزئة، التي تقدمها دبي، مع أهداف مبيعات العلامات التجارية الواعدة والمعروفة. وبهدف تحقيق رؤيتنا في هذا الإطار، وتقديم مهرجان مختلف هذا العام، نحن حريصون على التعاون مع المصممين والعلامات التجارية وشركاء التجزئة المبتكرين».