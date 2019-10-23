«فاشن فورورد» تعود إلى حي دبي للتصميم

المصدر: دبي - البيان

أعلن حي دبي للتصميم، المركز الإبداعي الرائد في المنطقة ومجمع أعمال يختص بقطاع التصميم بكافة مجالاته، أن استعداداته متواصلة لاستضافة الدورة الحادية عشرة من فعالية الموضة الأبرز في المنطقة «فاشن فورورد دبي».

وبصفته الوجهة المستضيفة والشريك الاستراتيجي لهذه الفعالية، يعتزم حي دبي للتصميم تقديم مجموعة متكاملة من الأنشطة على مدى أربعة أيام لاستقطاب المهتمين والمختصين في قطاع التصميم ومحبي الأزياء.

ومن المقرر أن تقام الفعالية من 30 أكتوبر حتى 2 نوفمبر في ساحة «منطقة التصميم» بحي دبي للتصميم، وستشهد مشاركة 16 من الشركاء الإبداعيين وشركاء التجزئة الذين سوف يستعرضون أحدث تشكيلاتهم ومنتجاتهم وسيشاركون في سلسلة من الفعاليات الاجتماعية والأنشطة وورش العمل المفيدة التي تعد جزءاً من أجندة فعاليات هذا الموسم.

منصة مثالية

وتوفر «فاشن فورورد دبي 2019» منصة مثالية للمصممين الجدد وذوي الخبرة في عالم تصميم الأزياء الراقية والملابس الجاهزة والإكسسوارات من المنطقة والعالم. كما ستصبح ساحة «دي ثري سنترال» في حي دبي للتصميم وجهة رئيسية للمصممين والزوار مع احتفائها بالموضة والمواهب والحرفية في عالم التصميم. بدورها تستعرض «الحديقة» مجموعة حصرية من العلامات التجارية المعروفة في مجال الإكسسوارات وتجارة التجزئة، بما في ذلك متجر يعرض منتجات مركزin5 للتصميم.

ويعود منتدى «حوارات الأزياء» المرتقب إلى حي دبي للتصميم ليستقبل عدداً من الشخصيات المؤثرة والبارزة في قطاع الأزياء وخبراء القطاع الذين سيشاركون في ندوات حوارية عديدة تركز على مواضيع منوعة مثل «بوتشي: التراث والابتكار»، و«العلامات التجارية وتمثيلها على وسائل التواصل الاجتماعي»، و«عرض علامتك التجارية أمام المشترين»، و«الاستدامة في الأزياء: كيف نحدث الفرق».

وللمرة الأولى على الإطلاق، تعتزم فعالية «فاشن فورورد دبي 2019» استضافة السوق التجاري والاجتماعي Shop The Show الذي يمثل منصة فريدة تربط الجمهور والزوار بشكل مباشر بممثلي المصممين.

المصممون المشاركون

أروى البناوي: مصممة سعودية حائزة على عدة جوائز تعمل على تصميم ملابس فاخرة وجاهزة للنساء.

أماتو: علامة تجارية غير تقليدية أسسها فورن ون وراشد علي. وتحتفي هذه العلامة التجارية بالأسلوب الراقي وروح الإبداع. مايكل سينكو: يُعرف بمنتجاته من الملابس الفاخرة المتميزة ولمسته الإبداعية الأصيلة.

مسز كيبا: علامة تجارية للملابس الجاهزة أسستها المصممة الفرنسية المصرية مريم يحيى واجتذبت انتباه الجمهور بفضل تصاميمها العصرية وخطوط الظلال الواضحة.

وقد اختيرت مريم يحيى كإحدى أبرز 100 مصمم ناشئ يسهمون في تغيير وجه قطاع الأزياء حول العالم من قبل مجلة «فوغ» العالمية.

فينيتا مايكل: مصممة مجوهرات حائزة على عدة جوائز مرموقة، وهي متخصصة أيضاً في الأحجار الكريمة وصناعة المجوهرات الذهبية الفاخرة التي تحتوي على الأحجار الكريمة والفضة الخالصة. وقد اختيرت مجموعة منتجاتها المميزة من شخصيات شهيرة في بوليوود مثل بريانكا تشوبرا، وسونام كابور، وديبيكا بادوكون، وجاكلين فيرنانديز، وغيرهن.