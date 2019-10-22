«دبي فستيفال سيتي مول» يستضيف أكبر احتفالية لمهرجان الأضواء

المصدر: دبي - البيان

أعلن «دبي فستيفال سيتي مول»، بالتعاون مع القنصلية العامة الهندية في الإمارات العربية المتحدة ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، عن استضافة أكبر احتفالية لمهرجان الأضواء في دبي هذا العام، لترحب بالجالية الهندية في الإمارة والاحتفال بمهرجان الأضواء بأسلوب مميز في ربوع الوجهة الترفيهية المرموقة.

وفي إطار الاحتفالات التي ستبدأ بعد غدٍ الخميس، سيتم إطلاق النسخة الرابعة والاستثنائية من عرض «تخيل» الشهير الذي حطم أرقام قياسية عالمية تحت عنوان «حديقة هاتي»، نسبة إلى شخصية الفيل المحبوب هاتي.

سيستمتع الزوار بتجربة فريدة تحمل لمسات من عالم بوليوود الزاخرة بالألوان، مع مقطوعات موسيقية وعروض الألعاب النارية المتزامنة مع الموسيقى ذات الإيقاعات المفعمة بالحيوية المصممة خصيصاً لهذه المناسبة.

ومن المتوقع أن يشهد حفل الإطلاق حضور أكثر من 30 ألف زائر، مع وصول العدد إلى مليون زائر بنهاية شهر نوفمبر. وستبدأ الفعاليات يوم الإطلاق ابتداءً من الساعة 4 مساءً في منطقة «فستيفال باي»، حيث ستوزع أساور مزودة بإضاءة LED وتضيء مع الإيقاعات مجاناً لأول خمسة آلاف ضيف، إلى جانب عروض الرقصات الهندية التقليدية وأشهر الموسيقى من عالم بوليوود التي سيحييها منسق الأغاني في «فستيفال باي».

كما سيتم نقل الأجواء الاحتفالية على إذاعة «فيرجن راديو» و«سيتي إف إم» و«العربية» ببثٍ مباشر من قلب الفعالية، ليبقى المستمعون على إطلاع على كل النشاطات خلال يوم الافتتاح، فضلاً عن الألعاب والمسابقات الحماسية التي ستتيح للزوار فرصة الفوز بجوائز قيّمة.