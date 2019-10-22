تحديات ثاني حلقات «رواد الفضاء» تقصي ساسين

المصدر: دبي ـ البيان

تسارعت وتيرة المنافسات في الحلقة الثانية من برنامج «رواد الفضاء» (Astronauts) على شاشة تلفزيون دبي، الذي يبث للمرة الأولى على شاشات التلفزة العربية، بالتعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، وبمشاركة 12 مشتركاً من مختلف الدول العربية لتحقيق حلم الريادة والوصول إلى الفضاء في تجربة استثنائية.

الهروب من الكبسولة

انطلقت تحديات الحلقة الثانية، مع إعلان أعضاء لجنة التحكيم عن «تحدي الهروب من الكبسولة تحت المياه» في محاكاة لنفس الظروف التي قد تواجه رواد الفضاء في حالة الهبوط الاضطراري في المياه، حيث خضع المشتركون أولاً لبعض التدريبات والتعليمات قبل بداية التحدي من ناحية اتباع سلسلة من الخطوات للخروج من الكبسولة .

وفي هذا الإطار، أعلن سعود كرمستجي عضو لجنة التحكيم، عن تقسيم المشتركين إلى 5 مجموعات ضمت في المجموعة الأولى كلاً من المشترك الإماراتي ناصر الغافري والمشتركة اللبنانية رنا نقولا، حيث أثبت كل منهما قدرته على السيطرة على ردود أفعاله، على عكس المشترك السعودي سعيد الزهراني الذي أبدى تخوفه من الغرق، واصر على اصطحاب نظارته، كما لم يفلح في الخروج من الكبسولة إلا بمساعدة خاصة، على عكس المشترك اللبناني محمد عباس الذي جاءت ردة فعل جيدة على حد تعبير أعضاء لجنة التحكيم، كذلك الحال بالنسبة للمشترك العراقي بدر لفتة، في الوقت الذي لم يلتزم المشترك اللبناني إميليو ساسين بمجموعة التعليمات الخاصة بهذا التحدي.

اختبارات نفسية

وقبل عودة المشتركين إلى المقر الرئيسي لبرنامج «رواد الفضاء»، تم إخضاعهم إلى مقابلة مع لوما نقاش، الاختصاصية النفسية التي تعمدت جمع معلومات إضافية عنهم، ولدى سؤال الاختصاصية النفسية جميع المشتركين عن مدى تقبلهم لفكرة الذهاب في رحلة علمية إلى المريخ دون عودة إلى الأرض، أجمع المشتركون على رفض الفكرة باستثناء المشترك السعودي سعيد الزهراني الذي أبدى تقبله لهذه الفكرة العلمية الافتراضية، فيما بذل الجميع جهوداً كبيرة لتذكر السؤال الأول الذي تم طرحه في بداية الاختبار النفسي.

تحدي الأماكن الضيقة

وعاد المشتركون بعد فاصل قصير إلى المقر الرئيسي لرواد الفضاء، حيث كان بانتظارهم التحدي الأخير في هذه الحلقة، لمعرفة مقدرة كل مشترك على تخطي الخوف من الأماكن الضيقة والمغلقة، لتحين بعدها اللحظة الحاسمة مع نهاية الحلقة الثانية، مع إعلان رائد الفضاء الكندي وسعود كرمستجي، عن مغادرة المشترك اللبناني إميليو ساسين.

مواعيد

يبث برنامج رواد الفضاء «Astronauts»، على شاشة تلفزيون دبي مساء كل أحد الساعة 22:05 بتوقيت الإمارات، الساعة: 18:05 بتوقيت غرينتش، والإعادة يوم الاثنين الساعة 13:00، والثلاثاء الساعة 07:00 صباحاً، ويوم السبت الساعة 14:00، والساعة 01:00 بتوقيت الإمارات.