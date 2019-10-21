آلاف الأسماك تحلق في فيديو نادر عبر خليج المكسيك

المصدر: دبي - فاتن صبح

تمكنت المصورة البحرية ناديا علي، من التقاط صور رائعة لآلاف أسماك الشفنين الطائر، التي بدت كسرب من الطيور المجنحة في شبه جزيرة باخا كاليفورنيا شمال غربي المكسيك.

ويعتبر الشفنين الطائر، القريب من القرش والمتحدر من العائلة ذاتها لأسماك شيطان البحر، خجولاً بالعادة، ويصعب تصويره إلى حدٍّ بعيد. وقد أمضت ناديا أربع ساعات من السباحة في مياه شبه جزيرة باخا كاليفورنيا، لتتمكن من التقاط الصور النادرة.

وقالت: «من النادر أن تحظى بمنظر كهذا، مع هذا العدد الهائل للشفنينيات، وبهذا الوضوح التام». وقد قدّرت المصورة البالغة من العمر 35 عاماً، أن الأسماك تزيد أعدادها على عشرة آلاف.