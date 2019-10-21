«ريبليز صدّق أو لا تصدّق» في ضيافة القرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

التجارب الجديدة والفريدة باتت سمة تتميز دبي بتقديمها لزوارها باستمرار، وحرصاً منها على ذلك تستضيف القرية العالمية متحف «ريبليز صدِّق أو لا تصدِّق» للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وذلك خلال دورتها الرابعة والعشرين التي تجرى الاستعدادات لانطلاقها في 29 أكتوبر الجاري.

متحف «ريبليز صدِّق أو لا تصدِّق» فكرة نشأت لتلبي الفضول وحب الاستطلاع اللذين جُبل عليهما الإنسان، وتدعوانه للتجوال حول العالم بحثاً عن كل فريد وغريب، إذ قضى مؤسسوه 40 عاماً في جمع مفرداته الغرائبية في مكان واحد.

وسيتمكن ضيوف الموسم الجديد للقرية العالمية من الاستمتاع بتجربة ترفيهية وتعليمية استثنائية جديدة في قلب دبي، مع حرص القرية على توفير أهم العروض العالمية لضيوفها في كل عام.

"القرية العالمية" تستضيف متحف "ريبليز صدّق أو لا تصدّق"