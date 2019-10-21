«سيتي ووك» تطلق معرضاً للأزياء والعطور الفاخرة

المصدر: دبي - البيان

شهدت سيتي ووك، الوجهة العصرية من مِراس، معرضاً خاصاً للأزياء والعطور الفاخرة تزامناً مع انطلاق موسم الفعاليات الجديدة في الهواء الطلق.

وعرضت مجموعة من العلامات التجارية الرائدة، التي تتخذ من سيتي ووك مقراً لها، تشكيلة منتجاتها لخريف/شتاء 2019 في أنحاء الوجهة، بما في ذلك متاجر «بوليت»، و«غلاسينج»، و«ديفا عباية كوتور»، و«ساندرو»، و«ماج»، و«تيد بيكر»، و«باش»، و«كارل لاغرفيلد»، و«أمريكان فينتاج»، و«ويكند ماكس مارا»، و«داني باي دانييل كيه»، و«ماجستيك أنجلز»، و«1337».

وأتيحت للزوار كذلك فرصة الاطلاع على معرض العطور المقام في الهواء الطلق وتجربة بعض النماذج الفاخرة والمتوافرة في سيتي ووك.

وتضمنت قائمة المتاجر المشاركة كلاً من «جوفوي»، و«بليثورة»، و«لوي»، و«برامبل»، و«إمبيرور»، و«بولغري»، و«عطور إم ميكاليف»، و«كيراستاس»، و«ذا آرت أوف شيفينج»، و«لاش».

ويستمر معرض العطور يومي الخميس والجمعة 24 و25 أكتوبر.

من ناحيتهم، استمتع الأحباء الصغار بورش عمل خاصة عن فن الأزياء، أتاحت لهم فرصة صناعة تيشرتات مخصصة بحسب أذواقهم، والمشاركة في حِرف متعلقة بالأزياء وتصميم ملابس باستخدام أقمشة منوعة ومواد أعيد تدويرها. ومن المقرر أن تستمر ورش العمل لمحبي فن الأزياء من الأطفال كل يوم حتى 26 أكتوبر الجاري.