3000 كتاب تبرعات الزوّار لـ«بيغ باد وولف»

المصدر: دبي - البيان

شهد معرض «بيغ باد وولف»، المنصة الشهيرة بتوفير الحسومات الأكبر على مبيعات الكتب في دبي، إقبال 135000 زائر في الأسبوع الأول من فعالياته المستمرة على مدار 11 يوماً في قاعة «ساوند ستيج» في مدينة دبي للاستوديوهات.

وحصل زوّار المعرض على خياراتهم المفضلة من الكتب الأكثر مبيعاً وقصص الأطفال والقصص الخيالية وكتب المساعدة الذاتية بخصومات تتراوح بين 50% و80% من سعر التجزئة، كما تبرعوا بـ3000 كتاب ليتم توزيعها على الأطفال المحتاجين مجاناً عبر مبادرة «رِد ريدر هود»، ذراع المعرض للمسؤولية الاجتماعية.

كتب أطفال

ويتعاون المعرض العام الجاري مع مؤسسة دبي العطاء للتبرع بالكتب للأطفال ذوي الحاجة في كينيا، حيث يشجّع الجمهور على شراء الكتب وتقديمها إلى ركن «رِد ريدر هود» لدعم الرسالة النبيلة للمؤسسة، ليواصل بث الأمل لدى الأطفال والشباب الأقل حظاً في الدول النامية من خلال تزويدهم بالكتب والمعارف.

مبادرة أساسية

وفي هذا السياق، قال محمد العيدروس، الشريك الإداري لدى شركة «إِنك ريدبل» لتجارة الكتب، التي تتولى تنظيم معرض «بيغ باد وولف» في دبي: «تُعتبر «رِد ريدر هود» مبادرة أساسية في كافة فعالياتنا. وبادرنا هذا العام بالتبرع بنحو 500 كتاب لدعم الهدف النبيل للمبادرة، ويسرنا دائماً رؤية مستويات الوعي التي يتحلى بها زوارنا حول أهمية العطاء، ويؤدون دورهم على أكمل وجه في هذا الإطار، ولذا نود أن نشكرهم على منح الأطفال من مختلف الجنسيات والخلفيات الثقافية والاجتماعية فرصة قيمة للقراءة والتعلم والنمو».

وأضاف: «تقوم رسالتنا على الارتقاء بالعالم نحو الأفضل من خلال الكتب، لذلك نتعاون عن كثب مع دور النشر في جميع أنحاء العالم لتوفير الكتب بأسعار مقبولة لأشخاص من مختلف الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الأطفال في جميع أنحاء العالم. ونتطلع من خلال شراكتنا مع مؤسسة دبي العطاء إلى منح الأطفال أينما كانوا فرصة المطالعة وتعزيز معارفهم وتطوير مهاراتهم».

كما يقدّم معرض «بيغ باد وولف» دعمه للشاعرة المحلية اليافعة غولميك خان التي ألفت ديوانها الأول بعنوان «الزهور» في عمر الثماني سنوات، حيث توقع نسخاً من ديوانها اعتباراً من يوم الخميس ولغاية يوم الأحد على أن تعود جميع الإيرادات لصالح دعم الأطفال المحتاجين عبر «رِد ريدر هود».

فرص

وقال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، في معرض تعليقه على هذه المشاركة: «يسعدنا أن نقيم شراكة مع «بيغ باد وولف» للمرة الأولى، ونأمل أن تقود هذه الشراكة إلى مزيد من فرص التعاون الأخرى القادمة. وتأتي الشراكة بين المؤسستين الملتزمتين بالتعليم والتعلم بشكل متوافق ومنطقي على عدة مستويات».

ويفتح المعرض أبوابه على مدار اليوم حتى الساعة 11:59 من مساء اليوم الأحد، ويقدم 3 ملايين كتاب جديد باللغة الإنجليزية بخصومات تتراوح بين 50% و80% على سعر التجزئة.