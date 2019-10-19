شلالات نياغارا الأكثر وسماً

المصدر: دبي - فاتن صبح

إذا كانت شلالات نياغارا تجذب السياح على مدار العام بغض النظر عن الفصول وأوقات السنة، فلا عجب أن تحتل المرتبة الأولى بين المواقع الأكثر ظهوراً على موقع «إنستغرام». استحقت شلالات نياغارا، الجهة الكندية منها تحديداً، عن جدارة، تربّعها على القمة بين 20 شلالاً من أنحاء العالم، بوصفها أكثر المواقع المصورة عبر «إنستغرام» عقب ظهوره في أكثر من ثلاثة ملايين هاشتاغ.

موقع أول

حدد موقع «شاورز تو يو» بعد جمع عدد وسوم 20 من الشلالات الموزعة في أنحاء العالم الظاهرة الطبيعية الحائزة على غالبية الصور على «إنستغرام» التي تستحق بالتالي الزيارة.

وحققت شلالات نياغارا الموقع الأول، بالرغم من كونها الأصغر حجماً، وتلتها شلالات إغوازو الأرجنتينية التي تعتبر واحدةً من عجائب العالم بمشهدياتها المائية الساحرة، وقد وسمت 343,037 مرة.

شلالات مالتنوما، التي تشكّل إحدى أبرز مناطق الجذب السياحي لولاية أوريغون الأمريكية احتلت المرتبة الثالثة، بـ261,020 وسم عبر «إنستغرام». ويعتبر شلال «هورس شو» أو حدوة الحصان على الجانب الكندي أضخم وأشهر ثلاثة شلالات تشكّل مجتمعةً شلالات نياغارا.