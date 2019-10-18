«إنسومنيا دبي» يجمع عشاق الألعاب الإلكترونية

المصدر: دبي ـ البيان

يشهد «إنسومنيا دبي»، المهرجان الأكبر للألعاب الرقمية في الشرق الأوسط، الذي تستضيفه دبي، وبدأت فعالياته أمس، إقبالاً كبيراً من عشاق الألعاب الإلكترونية من مختلف أنحاء الإمارات والمنطقة.

ويشارك في هذا الحدث الاستثنائي، الذي يتضمن باقة مشوقة من الفعاليات والأنشطة، أشهر نجوم الألعاب الإلكترونية والافتراضية والشركات العالمية الكبرى المتخصصة في هذا المجال. وتأتي استضافة دبي لهذا الحدث متزامنة مع تطور مكانتها كمركز عالمي لتكنولوجيا المستقبل، ومن المتوقع أن يستقطب المهرجان على مدار أيامه الثلاثة نحو 25 ألف زائر.

ويتميز الحدث بفعالية عالمية حصرية، وهي لعبة «إنسومنيا»، المنظومة الحديثة لاختبار الواقع الافتراضي في الألعاب. كما يحظى عشاق الألعاب اللوحية بفرصة للفوز بالجوائز، والاستمتاع بأكثر من 50 لعبة. ويغلب طابع التنوع على مناطق اللعب المباشر في المهرجان المتضمن 14 منطقة متميزة مخصصة للاستمتاع بتشكيلة غنية بالألعاب الإلكترونية لجميع الأعمار.

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