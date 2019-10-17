منصور بن محمد يفتتح مهرجان " إنسومنيا دبي" العالمي للألعاب الإلكترونية والافتراضية

المصدر: وام

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم اليوم فعاليات مهرجان "إنسومنيا دبي" للألعاب الإلكترونية والذي يعقد للمرة الأولى في المنطقة ويعد من أهم و أكبر الفعاليات العالمية المعنية بهذا القطاع على مستوى العالم بمشاركة أشهر نجوم الألعاب الإلكترونية والافتراضية والشركات العالمية الكبرى المتخصصة في هذا المجال.

تأتي استضافة دبي لهذا الحدث متزامنة مع تطور مكانتها كمركز عالمي لتكنولوجيا المستقبل وقطاعاتها المختلفة باستقطاب أفضل الكفاءات والعقول والخبرات وكذلك أهم وأكبر المنافسات والفعاليات العالمية المتخصصة واستقطاب نجومها من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وقام سموه بجولة شملت جنبات المهرجان المقام بدعم "دبي 10 X ميديا" التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي في "ميدان جراندستاند" ويشارك ضمن فعالياته 240 جهة رائدة في مجال الألعاب الالكترونية ونحو 100 منصة للألعاب الإلكترونية والافتراضية إضافة إلى أجنحة عدد من المؤسسات المتخصصة في تقنية المعلومات والألعاب الرقمية وتقنيات الواقع الافتراضي ضمن الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة والذي من المتوقع أن يستقطب على مدار أيامه الثلاثة نحو 25 ألف زائر.

و تعرف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجولة على أبرز المستجدات في عالم الألعاب الإلكترونية والافتراضية سواء على مستوى العالم أو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعد من أكبر الأسواق الواعدة لهذه الصناعة الحديثة والتي يقدر نموها بحوالي 25% سنويا ما يدل على حجم الفرص المتاحة في هذا المجال لاسيما و أن ممارسي الألعاب الإلكترونية في هذه المنطقة يمثلون نحو 60% من إجمالي مستخدمي شبكة الإنترنت فيها.

واستمع سموه من القائمين على كبرى شركات الألعاب الإلكترونية والافتراضية المشاركة في المهرجان على الفرص المستقبلية في قطاع الألعاب الافتراضية الرقمية و ألعاب الفيديو وما يتطلعون إلى تحقيقه من خلال الدخول إلى أسواق المنطقة و أثر مشاركتهم في المهرجان في تعزيز فرصهم في السوق الإقليمية الواعدة بالنسبة لهم مع كونها الأسرع نموا مقارنة بالمعدلات العالمية.

و يعد مهرجان "إنسومنيا دبي" النسخة الأكبر من المهرجان خارج بريطانيا ويشارك فيه 240 عارضا ومطورا للألعاب الرقمية و100 منصة منها 16 منصة لأشهر الألعاب الافتراضية بينها منصة " ببجي " و" فورت نايت " و" أكس باتل " و" العاب الاركيد " و" جو جيمز" وغيرها من المنصات العالمية المشاركة.

و قال عبد الله المنصوري رئيس فريق "دبي 10 X ميديا" التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي " إن حركة التنمية الاقتصادية في دبي تقوم ليس فقط على مواكبة التطور العالمي في مجال الأنشطة الاقتصادية والصناعات الجديدة ولكن تعمل أيضا على ريادة تلك الأنشطة والصناعات التي أثمرت أغلبها الثورة التكنولوجية التي بدلت الكثير من المفاهيم والممارسات والقواعد في عالم الأعمال و اليوم ومع تحولها نحو البيئة الرقمية ترسخ دبي من مكانتها كمركز لتطوير المحتوى ومنصة عالمية لواحدة من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو قطاع الألعاب الإلكترونية والافتراضية".

و أوضح المنصوري أن المكتب الإعلامي لحكومة دبي ومن خلال فريق "دبي 10 X ميديا" يواصل العمل على تحقيق هذا الإنجاز عبر جذب أهم الفعاليات العالمية المتخصصة في هذا المجال و استقطاب أهم العناصر المؤثرة فيه سواء على مستوى الخبراء أو على صعيد المؤسسات والشركات المسؤولة عن تطوير هذه الألعاب الآخذة شعبيتها في الانتشار بصورة كبيرة حول العالم ضمن صناعة ضخمة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات بما تتيحه تلك الفعاليات من فرصة للقاء و تناقل الخبرات والتجارب والأفكار والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العالم من تقنيات جديدة ذات صلة، وبناء شبكات التعاون بهدف استكشاف فرص الشراكة مع أبرز القائمين على هذه الصناعة في مختلف أنحاء العالم.

و يتضمن المهرجان العالمي الذي تتولى تنظيمه شركة "جلوبال إيفنت مانجمنت" ومقرها دبي العديد من منافسات الألعاب الافتراضية والفعاليات الترفيهية .

ويشمل مهرجان "إنسومنيا دبي" العالمي مع تنظيمه للمرة الأولى في دبي تنظيم نحو 22 مسابقة إحداها لاكتشاف المواهب الخبيرة في عالم الألعاب والذين سيتنافسون مع خبراء الألعاب من الشركات المنتجة، كما ستتضمن فعاليات المهرجان عروضا وورش عمل وحوارات بحضور مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى يشهد الحدث مشاركة العديد من أشهر نجوم الألعاب الإلكترونية والافتراضية في العالم وفي مقدمتهم نجم الألعاب الإلكترونية السعودي والذي يستخدم اسم الشهرة " فاصوليا" و يعد من أكثر نجوم هذه الألعاب متابعة في المنطقة العربية.

ويشارك في المهرجان كذلك الثلاثي "جوش، وإيثان، وتوبي" وهم نجوم قناة اليوتيوب الشهيرة "ذا سايدمن"، وسينضم إليهم أيقونة عالم الألعاب الإلكترونية تومي تالاريكو، والمغني العالمي جيسون بايج، صاحب الأغنية المميزة لأفلام "بوكيمون" الكرتونية الشهيرة حول العالم و الذي سيقدم عرضا حيا على المسرح الرئيس للحدث وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط على مدار أيام المهرجان.

و يرحب مهرجان " إنسومنيا دبي" بجميع محبي و ممارسي الألعاب الإلكترونية من الهواة و المحترفين و العائلات لخوض تجربة فريدة سواء من خلال المشاركة في الألعاب أو الاستمتاع بمشاهدة المنافسات التي ستقام في إطار المهرجان بما سيوفره من أنشطة متنوعة تناسب كافة الأعمار وتضمن لهم تجربة ممتعة ومشوقة.

يذكر أن عدد ممارسي الألعاب الإلكترونية والافتراضية حول العالم يقدر بنحو 2.5 مليار شخص ومن المتوقع أن يتجاوز حجم إنفاقهم على تلك الألعاب 152.1 مليار دولار في العام 2019 فقط، بنسبة نمو سنوية تفوق 9.6 بالمائة فيما وصل حجم الإنفاق في سوق الألعاب الإلكترونية والافتراضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو أربعة مليارات دولار في العام 2017.

