منتدى سينما في دبي يستشرف آفاق الفن السابع

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي النسخة الثانية من منتدى سينما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري، بدعم من مدينة دبي للاستوديوهات وعمالقة صناعة السينما العالميين، لبحث كافة جوانب صناعة السينما في المنطقة والوقوف على كل ما هو جديد في عالم السينما.

ويشكل منتدى سينما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصة فريدة من نوعها، نظراً لقدرته على جذب أشهر صناع القرار في القطاع مع مبدعي الأفلام الدوليين ورواد التكنولوجيا المتخصصة بدور العرض لمناقشة مستقبل صناعة السينما، والفرص والتحديات والإمكانيات الهائلة الكامنة في القطاع في جو احتفالي مميز يتماشى مع طبيعته، حيث يجمع بين جدية جانب الأعمال وبهجة الجانب الإبداعي.

وقال ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للاستوديوهات: «شهد قطاع صناعة المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحولات كبيرة بسبب التقدم التكنولوجي الذي أثر في آليات تطوير واستهلاك المحتوى، ونشهد حالياً طلباً متزايداً على صناعة المحتوى، وخصوصاً العربي، لمواكبة هذه المنصات الحديثة»، موضحاً أن «دبي، كعادتها، كانت في المقدمة من حيث توفير بيئة الأعمال الملائمة والبنية التحتية المتطورة التي تستقطب صنّاع المحتوى وصانعي الأفلام الطموحين». وأضاف أن «مدينة دبي للاستوديوهات تحتضن حالياً أكثر من 275 شركة محلية وإقليمية وعالمية، وتشهد أعمالها في قطاع صناعة الأفلام توسعاً كبيراً لمواكبة الطلب الإقليمي المتنامي على المحتوى، الأمر الذي يعزز مكانة دبي مقراً إقليمياً للمواهب والشركات في هذا المجال الواعد».

تجارب مدهشة

وقالت ليلى مسينائي الشريكة بالشركة المنظمة للمنتدى (جريت مايندز لتنظيم الفعاليات): «تحتوي صناعة السينما والترفيه على فرصة هائلة والمنطقة مليئة بالتجارب المدهشة والإمكانيات اللازمة لصنع أفلام مذهلة، لذلك دعونا خبراء المجال من هوليوود وبوليوود والسينما العربية، ليتحدث 60 من العالمين في المجال، في حضور 800 من ضيوف الحدث عن كل جديد في عالم السينما ونحضر لاستضافة معرض لنوفر الفرصة لتبادل الخبرات والآراء وصنع شراكات جديدة تهدف إلى المزيد من الاستثمارات بقطاع السينما».

وأضافت مسينائي: «نفخر بأن المنتدى يواصل جذب انتباه أبرز رواد صناعة السينما إقليمياً ودولياً، للانضمام إلى نقاشاته والمساهمة في تغيير المشهد السينمائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وندعو كل وسائل الإعلام لمشاركتنا ثلاثة أيام مليئة بالفعاليات المتنوعة بين النقاشات الاقتصادية الجادة والتقنية المعمقة وعروض الأفلام الأولية وحفلات تكريم المبدعين والجولات الميدانية، ليشكل منتدى سينما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا احتفالية بصناعة السينما في المنطقة».

عروض حية

ويستضيف معرض إكسبو السينما سلسلة من عروض حية من الشركات الرائدة في قطاع السينما، تركز في اليوم الأول على مواد البناء والتصاميم المعمارية والهندسية وتركز العروض الحية في اليوم الثاني على قطاع التكنولوجيا. ويركز اليوم الثالث، أهم أيام المنتدى على إنتاج المحتوى إقليمياً وتعزيز أفضل الممارسات في هذا المجال وتشجيع التعاون الإقليمي والدولي. كما ستتناول سلسلة من 6 ورش عمل متخصصة مناقشة مواضيع مهمة مثل تمويل الأفلام وكتابة السيناريو.

وتكريماً للمبدعين في القطاع تتضمن فعاليات المنتدى هذا العام حفل توزيع الجوائز لفئة: فيلم العام، عارض العام، موزع العام، جائزة أبرز تكنولوجيا سينمائية 2019، جائزة سينما الأحداث 2019، أفضل فيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2019، أفضل فيلم عربي في 2019، أفضل فيلم بوليوود في 2019، أفضل مخرج عربي للعام، أفضل ممثل عربي للعام، أفضل ممثلة عربية للعام وأفضل تصميم سينما جديد للعام.