مهرجان ON.DXB يطرح تذاكر الحجز المبكر

المصدر: دبي- البيان

طُرحت للبيع، أمس، تذاكر مهرجان ON.DXB، المُلتقى الإقليمي لتطوير المحتوى والإعلام الجديد، والذي يستهدف استكشاف المواهب في المنطقة وتنمية صناعات الأفلام والألعاب الإلكترونية والفيديو والموسيقى، لحضور المهرجان الذي ينعقد في الفترة بين 21 و23 نوفمبر في مدينة دبي للاستديوهات. ومع إطلاق المهرجان الذي تنظمه مدينة دبي للإعلام بالتعاون مع لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، شهدت المنصة إقبالاً ملحوظاً من قبل أبرز الشخصيات الإعلامية والفنية المشهورة والعلامات التجارية الرائدة، حيث ستقوم اللجنة المنظمة بالإعلان عنها في وقت لاحق خلال الأسبوع المقبل. ومن المنتظر أن يلقي توم بيتي، المخرج المسؤول عن نسخة الرسوم المتحركة للشخصية الكوميدية «مستر بين»، كلمة يتحدث فيها عن تجربة العمل مع روان أتكينسون، وعالم الرسوم المتحركة، وتقديم كوميديا «مستر بين» الفريدة إلى شريحة جديدة من الجمهور.

مسيرة فنية

وتحدث رامي جابر، الممثل والمخرج الفلسطيني، عن مسيرته الفنية وانطلاقته من «يوتيوب» إلى هوليوود حيث لعب دور البطولة إلى جانب بيرس بروسنان، النجم السابق لسلسلة أفلام «جيمس بوند»، في فيلم «ذا ميسفيتس».

وستلقي رين عباس، التي تحمل لقب أقوى امرأة في عالم الألعاب، والشريك المؤسس ومديرة العمليات التشغيلية لدى «ويكسيل ستوديوز»، كلمة رئيسية تهدف من خلالها إلى تشجيع الكفاءات والمواهب في قطاع الألعاب؛ بينما تتطرّق سارة الجرمن، مدير عام قنوات دبي ودبي ون التلفزيونية، إلى دور المرأة في التحولات المستمرة التي يشهدها القطاع الإعلامي.

وتطرح اليوم تذكرة من فئة «اندستري» صالحة لثلاثة أيام - وتُتيح إمكانية الدخول إلى منطقة «اندستري أرينا» وحضور العشرات من الندوات والجلسات النقاشية المباشرة في ثلاثة مسارح بمشاركة طيف واسع من الخبراء العالميين، ورواد الأعمال وممثلي العلامات التجارية المشاركة من أنحاء المنطقة - بسعر 950 درهماً إماراتياً للزوار و500 درهم إماراتي للطلاب.

فعاليات وأنشطة

ويمكن لحاملي التذاكر من فئة «اندستري» الدخول إلى ساحة المهرجان، والتي تستضيف مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، بما فيها استعراض المحتوى والمشاركات المجتمعية التي تلقاها المهرجان، منذ فتح مجال المشاركة للجمهور والموهوبين من دول المنطقة، فضلاً عن أنشطة ترويجية للعلامات التجارية المشاركة وسلسلة من العروض السينمائية وعروض الموسيقى الحية التي يحيها نجوم عالميون على المسرح الرئيسي. ويمكن للراغبين بزيارة ساحة المهرجان فقط شراء التذاكر الصالحة ليوم واحد لزيارة المهرجان خلال يومي 21 و22 نوفمبر بقيمة 100 درهم إماراتي؛ و150 درهماً إماراتياً لتذكرة اليوم الختامي الموافق 23 نوفمبر. وتبلغ أسعار التذاكر الصالحة لثلاثة أيام، وتتيح الدخول إلى ساحة المهرجان 275 درهماً إماراتياً.