عرض حصري على تذاكر «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا»

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة «برودواي إنترتينمنت جروب» ودبي أوبرا عن باقة حصرية بالتعاون مع مطعم كزمت الواقع بالقرب من دبي أوبرا، بمناسبة العرض الموسيقي المسرحي الأشهر «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا».

ويشمل العرض الحصري الحصول على تذكرتين من فئة كبار الشخصيات (VIP) لحضور عرض «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا»، بالإضافة إلى قائمة مأكولات مكونة من وجبتين لدى مطعم كزمت بقيمة 850 درهماً إماراتياً فقط.

ويعتبر «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» العرض الموسيقي المسرحي الأشهر عالمياً والأعرق على مسارح برودواي، والذي يزور الشرق الأوسط للمرة الأولى ليحط رحاله في دبي أوبرا اعتباراً من 16 أكتوبر الجاري.

كما يُعد الفعالية الترفيهية الأكثر ربحية في تاريخ الأعمال المسرحية مع تجاوز أرباحه حاجز 6 مليارات دولار أمريكي.

وفي هذا الصدد، قالت ليز كوبس، المديرة التنفيذية لمجموعة «برودواي إنترتينمنت جروب»: «يسرنا أن نقدم باقات حصرية لتناول الطعام وحضور العرض المسرحي الذي سيكون عرضاً متميزاً بكل معنى الكلمة في المنطقة، والذي يقدم تجربة منقطعة النظير لمن سيحضره في الشرق الأوسط، سواء بالنسبة لمن سبقت له مشاهدة العرض، أو الذين يحضرونه للمرة الأولى».

ديكورات مذهلة

وسيقف على خشبة دبي أوبرا 130 شخصاً من الممثلين وأعضاء الأوركسترا، ليؤدوا العرض وسط ديكورات مذهلة ومؤثرات خاصة تخطف الأنفاس، لتروي أحداث القصة الشهيرة بصورةٍ دقيقة. ويتألق الممثلون بمجموعة من الأزياء المسرحية التي يصل عددها إلى 230 زيّاً تحمل بصمة مصممة الأزياء العالمية الراحلة ماريا بيورنسون، ما يجعل الاستعراض حدثاً لا يفوّت بكل المعايير.

وتضمّ المسرحية بعضاً من أشهر المقطوعات الموسيقية المؤثرة للمؤلف أندرو لويد ويبر، بما فيها «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا»، و«ثينك أوف مي»، و«ميوزيك أوف ذا نايت». وتحتل النسخة الأصلية للمسرحية الموقع الأول عالمياً بعد الانتشار الواسع الذي حققته حيث بيع منها ما يزيد على 40 مليون نسخة حول العالم.

أحداث المسرحية

وتدور أحداث المسرحية، المأخوذة عن رواية «طيف الأوبرا» للكاتب جاستون ليرو، حول موسيقي عبقري مشوّه يلقب بالطيف ويتخذ من قبو دار الأوبرا في باريس مسكناً له. يقع الطيف في غرام مغنية السوبرانو كريستين، مفتوناً بموهبتها وجمالها، ويسعى إلى حمايتها محاولاً اجتذابها لتبادله المشاعر.

وعند اكتشافه لعلاقتها مع شاب يدعى راؤول، يبدأ هوسه بالتعاظم وتسيطر عليه الغيرة والجنون والعشق لتأخذ الأحداث منحى درامي مؤثر.

وسينطلق عرض مسرحية «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» في دبي بالتعاون بين مجموعة «برودواي إنترتينمنت جروب» ودبي أوبرا برعاية «دو لايف». وتتوفر التذاكر للبيع حالياً للعروض التي ستجري من 16 أكتوبر ولغاية 9 نوفمبر 2019.