«حمدان بن محمد للتصوير» تحتفي بـ«عدسات شابة»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، الفائزين بمسابقة «إنستغرام» لشهر سبتمبر الماضي، التي كان موضوعها «عدسات شابة»، والمخصَّصة لليافعين بين 11-17 عاماً.

وفازت بجائزة «اختيار الجمهور» المصورة البحرينية مرام البزّاز، حيث استحقت الحصول على كاميرا رقمية من طراز NIKON D7200 SLR مُقدّمة من «نيكون الشرق الأوسط وأفريقيا».

نسخة سبتمبر من المسابقة شهدت حضور 3 مواهب خليجية مميزة ضمن قائمة الفائزين الخماسية، فبجانب المصورة البحرينية مرام البزّاز صاحبة الـ16 ربيعاً، أتت المصورة الإماراتية ميثاء قاسم (16 عاماً) والمصور العُماني أحمد الحارثي (15 عاماً)، وأكمل القائمة الفائزان محمد ألتوف (14 عاماً) ومحمد أرفيانسيا (17 عاماً) من إندونيسيا.

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شهدت مسابقة شهر سبتمبر استخدام الوسم HIPAContest_YouthLens#.

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: لقد قمنا بتقديم هذه المسابقة لإثبات نوعية المواهب البصرية لليافعين ومدى فرادتها وروعتها.

على العالم كله أن يدرك ضرورة التشخيص الـمُبكِّر للموهبة وآلية صقلها والعناية بها.

إبداع يحصد الجوائز

المصورة البحرينية مرام البزّاز الفائزة بجائزة «اختيار الجمهور» تقول عن صورتها الفائزة: التقطت الصورة في كشمير الهندية في 17 أغسطس 2017.

كنتُ في رحلة مع عائلتي فذهبنا إلى سوق محلي ووجدت هذا الرجل فكانت الصورة.

عمري الآن 16 عاماً لكنني التقطت الصورة عندما كان عمري حوالي 14 عاماً.

أما المصورة الإماراتية ميثاء قاسم فتقول عن صورتها الفائزة: التقطت الصورة في متحف اللوفر في أبوظبي في يناير 2019.

الصورة غنية بتفاصيل قد تغيب عن الكثير من الأشخاص، من الزخارف الجميلة في السقف إلى ظلال المساء المنعكسة على المبنى.

من وجهة نظري الصورة تُعبر عن إمكانية العثور على الجمال حتى في أصغر تفاصيل الحياة.

الأمر الأكثر إثارة للاهتمام في عالم التصوير هو أنك لن تجد باباً مغلقاً! وستكون قادراً على الإبداع والتقاط الصور من منظوراتك الخاصة، مع إعطاء كل صورة صوتاً خاصاً بها.