مواهب تتألق في أسبوع الموضة العربي

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

تعود سارة سوزاني ماينو، رئيسة قسم المواهب لدى «فوغ» ونائبة رئيس تحرير مجلة «فوغ» بنسختها الإيطالية ضمن فعاليات أسبوع الموضة العربي للكشف عن عروض 4 مصممين في يوم «مواهب فوغ» بعد أن أثبتت تماماً وجهة نظرها خلال مسيرتها المهنية، حيث شبهت عملية انتقاء المواهب الشابة بانتقاء الماس الخام.

صديقة خيالية

وفي سياق العروض، أذهلت المواهب التصميمية اللامعة عشاق الموضة بالتصاميم الاستثنائية والخارجة عن المألوف، حيث استعرض المصمم اللبناني حسين بظاظا تشكيلته «إكسبيريمنت 2020»، التي لم يصممها بنفسه حسبما يقول، حيث يعتبر بظاظا أن شخصية بورتو، صديقته الخيالية أيام المدرسة، هي المديرة الإبداعية الحقيقية لهذا الموسم، ويعتقد أنها لطالما جسّدت مكمن الإبداع في تفكيره، وشكّلت المحرّك الأساسي لتمرّده الفني عندما كان يرسم على جميع أوراقه.

وقد أراد المصمم أن ينقل هذه الشخصية من عالم الخيال إلى أرض الواقع لتتجسد في قطع التشكيلة من خلال استعراض الخطوات الحقيقية، التي استعملها في بناء رسوماته.

نقوش الأزهار

ومن جانب آخر، قدم دروف كابور تشكيلته من الأزياء لموسم ربيع وصيف 2020 ضمن إبداع يقارب المجتمع العصري، ويتيح بكل سلاسة انسجاماً متناغماً بين العناصر المتباينة بأسلوب يجعل الأزياء تروي حكايات متعددة الأبعاد.

وتفرض كل قطعة من التشكيلة مساحتها الخاصة ضمن هذا الطيف الواسع من التصاميم، انطلاقاً من الخطوط الفنية ذات اللمسة الأنثوية وصولاً إلى قصّات «بوي فريند». وتبرز في التصاميم تفاصيل مزدانة بنقوش الأزهار مع رسومات مستوحاة من ثقافة الشرق الأقصى، إضافة إلى الخطوط العشوائية بإيحاءات الجرانج الكامدة. كما تنسج العلامة مزيجاً انتقائياً من القصص التي يلعب فيها المستهلك دور الراوي.

إرث عائلي

وضمن عروض اليوم الثالث من أسبوع الموضة العربي يُعدّ دانييل كارلوتا من المصممين الإيطاليين الموهوبين، وقد نشأ في كنف عائلة تعمل في قطاع الأزياء والتصميم، وتتعاون مع أبرز الأسماء في إنتاج الأقمشة الفاخرة من إيطاليا وفرنسا، فمنذ صغره، وجد دانييل نفسه محاطاً بالأقشمة والخيوط والمواد الراقية، ما ساهم في تعزيز شغفه في عالم الأزياء المبتكرة.

التراث الثقافي

وكان للتراث والتقاليد حضور باهر من خلال عرض المصممة السعودية نورة الشيخ، الذي يعكس تركيزها الإبداعي الدائم على مفردات الثقافة المحلية والتقاليد الحرفية، ولكن ضمن سياق فني فريد من نوعه.

وتستهدف الشيخ في تصاميمها المرأة العصرية، حيث تسعى لابتكار أزياء تتميز بالراحة والحداثة التي تناسب جميع الحضارات من حول العالم، فهي تبدع قطعاً مفردة وفساتين باستعمال أقمشة ملوّنة من الساتان والحرير والقطن.

ولطالما أبدت المصممة شغفها بالتلاعب في النِسب وتقديم أزياء فردية يمكن ارتداؤها بأساليب متنوعة تعكس جذورها النجدية.

حرف يدوية

وفي السياق، كشف المصمم اللبناني الأمريكي رامي قاضي عن تشكيلته من الأزياء لموسم خريف وشتاء 2019/‏‏2020، ليقدم لنا من خلالها حوارات فنية فريدة تلعب فيها الأزهار دور البطولة. وقد استلهم عناصر إبداعه من إحدى مجموعات الكتب في بيروت.