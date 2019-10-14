ممثل أمريكي يحرج محمد هنيدي بالرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

فارق الطول قد يسبب حرجاً لبعض الأشخاص، وهذا ما حدث بالفعل مع الممثل المصري محمد هنيدي خلال حضوره لفعاليات المنتدى الترفيهي بالعاصمة السعودية الرياض، أمس.

وحسبما أورد موقع "المصري اليوم" فإن أحد المصورين التقط صورة لهنيدي إلى جوار الممثل الأمريكي ذي الطول الشاهق جايسون موموا. وقد شارك «هنيدي» الصورة، عبر صفحته في «تويتر»، ممازحاً الجمهور: «يعني المصوّر ساب الحفل كله وجاي يصورني معاه».

وانهالت التعليقات الساخرة على الصورة، من بينها تعليق الفنان أحمد صلاح حسني، مكتفيا بالضحك، وقدّم الفنان أحمد فهمي، صورة مُقربة من نظرات «موموا».

لحق الاثنان تعليقات من المُتابعين، وقال حساب باسم «جو»: «شبه فرعون في فيلم بلية ودماغه العالية»، وأضاف «محمد أبو عوف»: «طب لعلمك بقي أنا فاندام السينما المصرية بس سبت عضلاتي في البيت مراعاة لمشاعر الزملاء في المهرجان».

وكان الحفل قد شهد حضور عدد من الفنانين المصريين من بينهم الفنان أشرف عبدالباقي والفنان بيومي فؤاد والفنانة يسرا والفنانة رجاء الجداوي والفنان محمد حماقي.

وعلى المستوى العالمي، حلّ الفنان الصيني جاكي شان والهندي شاروخان وفان دام.