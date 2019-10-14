شراكة بين دبي العطاء و«بيغ باد وولف»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دبي العطاء- جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية- شراكة مع معرض «بيغ باد وولف 2019»، ضمن جهودها الساعية لدعم ثقافة القراءة والعطاء في دولة الإمارات، وكشريك خيري لأكبر معارض العالم للكتب ذات الأسعار المخفضة، والذي يقام بين 10 و20 أكتوبر الجاري، وتستضيف دبي العطاء، منصة تفاعلية داخل المعرض، تسلط الضوء على أهمية القراءة والتعلم، من خلال اللعب في السنوات الأولى من عمر الطفل.

ويستطيع زوار منصة دبي العطاء، الاستمتاع بمساحة للتعلم واللعب، التي تسلط الضوء على كيفية تأثير التعلم من خلال اللعب في النمو العقلي، وكيف يساعد الأطفال على بناء مهارات التواصل، لكي يكونون مُلمين بدورهم في هذا العالم، وليكتشفوا مشاعرهم، وكذلك ليبني لديهم الإحساس بقيمة الذات والمرونة. كما سيُمنح الزوار فرصة التبرع بالكتب المخصصة للأطفال، التي تشملها الخصومات في معرض الكتاب، وذلك من خلال وضعها في صناديق التبرعات المتوفرة بعد منطقة الدفع. وسيتم إيصال الكتب التي يتم جمعها إلى مكتبة «ماكميلان» العامة في نيروبي بكينيا، والمستشفيات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بالشراكة مع اتحاد الناشرين الدوليين، ومبادرة «تبون تقرون؟» على التوالي.

فرص

وقال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، في معرض تعليقه على هذه المشاركة: «يسعدنا أن نقيم شراكة مع معرض "بيغ باد وولف" للمرة الأولى، ونأمل أن تقود هذه الشراكة للكثير من فرص التعاون الأخرى القادمة. وتأتي الشراكة بين المؤسستين الملتزمتين بالتعليم والتعلم بشكل متوافق ومنطقي على عدة مستويات. لقد كنت سعيد جداً بزيارة المعرض، وأن أشهد حماسة أفراد المجتمع تجاه التنوع الكبير في الكتب، والعروض المذهلة المتوفرة. وأدعو أفراد المجتمع الإماراتي لزيارة معرض الكتاب، حيث إنني على ثقة أنه سيزيد من شغفهم بالقراءة والعطاء».