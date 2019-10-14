«طيران الإمارات للآداب» يطلق قسائم «اليوم الكامل»

المصدر: دبي - البيان

كشف مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي يقام في الفترة من 4-9 فبراير 2020، عن فرصة للحصول على قسائم الدخول لفعاليات اليوم الكامل وفعاليات نهاية الأسبوع، إذ تتيح هذه القسائم، لأول مرة، فرصة لعشاق المهرجان لاستكشاف جميع الجلسات العامة التي تقدم المتعة الفائقة والفائدة الجمة، طوال إجازة نهاية الأسبوع، مقابل 499 درهماً فقط.

وتوفر قسائم الدخول لفعاليات نهاية الأسبوع 30% من قيمة التذاكر المفردة، ويمكن الحصول على حسم إضافي قدره 20% لفترة أسبوع واحد، ما يوفر حسماً إجمالياً بقيمة 50%، وذلك ضمن عرض 2020 على أول 20 قسيمة تباع قبل 20 أكتوبر.

وقد ذكرت أحلام بلوكي، مديرة المهرجان، بأن المهرجان يسعى لتقديم العديد من الفرص للجماهير لتشجيعهم على حضور الجلسات والاستفادة مما تقدمه، وقالت: «يسعدنا تقديم القسائم الجديدة لجمهورنا الكريم، إذ إنها توفر قيمة كبيرة، خاصة مع حسومات الحجز المبكر التي تصل إلى 50% على فعاليات نهاية الأسبوع.

وأشعر أنه بمجرد أن نعلن عن الكتّاب والمفكرين والمبدعين المشاركين، سيسارع الجمهور للحصول على قسائم الدخول، لذلك سنقوم بإصدار القسائم بوقت مبكر لمنح جماهير المهرجان فرصة للحصول عليها، والاستفادة القصوى من تجربة المهرجان. إنها فرصة رائعة لتجربة شيء مختلف، واكتشاف كل ما هو فريد وجديد».

نهاية الأسبوع

تشتمل مجموعة قسائم الدخول على فرصة لحضور فعاليات جلسات نهاية الأسبوع (ليومي الجمعة 7 والسبت 8 فبراير) بقيمة 299 درهماً إماراتياً، ما يضمن حسماً قدره 15% على تكلفة التذاكر المفردة. وهناك أيضاً عدد محدود للغاية من القسائم المتاحة التي تشمل مأدبة غداء في مطعم «Anise» في إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، في مقر مكان فعاليات المهرجان، بتكلفة إضافية، مقدارها 100 درهم.

هذا وسيتم الإعلان عن القائمة الكاملة للكتّاب المشاركين بالمهرجان في منتصف نوفمبر، وسيتم طرح التذاكر لجميع الجلسات، ومن المتوقع أن يشارك في دورة 2020 أكثر من 130 كتاباً، ما يجعل مهرجان طيران الإمارات الاحتفال الأكبر والأفضل في العالم للكلمة المكتوبة، والمسموعة في العالم العربي.

ولا بد من التنويه إلى أن عرض 2020، الذي يمنح حسماً إضافياً بقيمة 20% على قسائم الدخول لفعاليات نهاية الأسبوع، سيكون متاحاً لمدة أسبوع واحد فقط، بدءاً من الساعة 12 ظهراً، يوم الأحد 13 أكتوبر، ولأول 20 مشترياً.

جميع القسائم «شخصية»، ولا يمكن استخدامها من غير أصحابها، وتوفر الوصول غير المحدود لجميع الجلسات العامة لليوم المحدد بالقسيمة، ولا تشتمل قسائم الدخول على ورش العمل، والفعاليات الخاصة.

قسائم اليوم الواحد

الجمعة: 299 درهماً

الجمعة مع مأدبة الغداء: 399 درهماً

السبت: 299 درهماً

السبت مع مأدبة الغداء: 399 درهماً

قسائم نهاية الأسبوع

قسيمة نهاية الأسبوع: 499 درهماً

قسيمة نهاية الأسبوع مع مأدبة الغداء: 699 درهماً

عرض 2020

يجب أن يتم شراء تذاكر نهاية الأسبوع ضمن عرض 2020 قبل 20 أكتوبر، لتتمكنوا من الحصول عليها بقيمة 399 درهماً ولا تشتمل هذه القيمة على قيمة مأدبة الغداء.

*لا تشمل قسائم الدخول الفعاليات الخاصة والورش