تحفة العالم الموسيقية «ذا فانتوم» في ضيافة أوبرا دبي 25 يوماً

المصدر: دبي ـ مصطفى خليفة

على مدار ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع، تستضيف أوبرا دبي خلال الفترة من 16 أكتوبر الجاري وحتى 9 نوفمبر المقبل، العرض الموسيقي الأشهر عالمياً «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا»: «The phantom of the opera» أو «شبح الأوبرا»، الذي حقق شهرة عالمية على مدار ثلاثة عقود، منذ العرض الأول في نيويورك عام 1988، كما حقق سلسلة من النجاحات الكبيرة المتوالية في أكثر من 30 دولة حول العالم.

ويستعد حالياً حوالي 130 عضواً من أعضاء طاقم العمل المسرحي والأوركسترا، للسفر إلى دبي، ضمن جولة موسمية للعرض المسرحي، استعداداً لبدء العرض الأول في أوبرا دبي يوم الأربعاء المقبل، الموافق 16 أكتوبر الجاري، ثم تتوالى العروض، بمعدل عرض واحد يومياً، باستثناء أيام الجمعة والسبت، التي ستشهد عرضين، نظراً للإقبال الكبير على شراء التذاكر.

ويقوم بتأدية الدور الرئيس «طيف الأوبرا» في العرض المسرحي بأوبرا دبي، النجم جوناثان روكسماوث، الممثل الجنوب أفريقي، مع الممثلة الجديدة التي لم يعلن عن اسمها حتى الآن.

وعبّرت ليز كوبس المديرة التنفيذية لمجموعة «برودواي إنترتينمت»، في حديثها لـ «البيان»، عن سعادتها بعرض المسرحية في دبي أوبرا، وقالت «نحن متحمسون لعرض مسرحية «شبح الأوبرا» لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيحظى عشاق المسرح، ولفترة محدودة، بفرصة لا تفوت، لحضور أداء متألق لا يُنسى، يأخذهم في رحلة إلى الأحداث الكلاسيكية للقصة الأصلية.

وقال جاسبر هوب، الرئيس التنفيذي لدبي أوبرا: «تعد هذه المسرحيّة تحفة موسيقية رائعة، وأنا متأكد أن الإنتاج اللندني الأصلي للمسرحية، سينال إعجاب الجمهور في دبي، حيث ستأسرهم التفاصيل المفعمة بالرومانسية، والأحداث المشوقة.

قيمة

وفي جولة لـ «البيان» في كواليس العمل المسرحي الضخم، بمرافقة مدير العمل والمسؤولين عن الأزياء والأكسسوارات والأنظمة الصوتية والحركية، تم زيارة خزانات الملابس والأكسسوارات، وصالة العزف الموسيقي، بالإضافة إلى صالات التحكم في المؤثرات الصوتية والضوئية والتماثيل الخشبية المتحركة، والتي أطلعتنا على حجم الاستعدادات اليومية التي يتم تنفيذها خلف الكواليس، والبروفات التي تتم قبل وبعد العرض المسرحي.

وقالت ليندا س. المسؤولة عن الملابس والأكسسوارات في العرض المسرحي، إن بعض الأزياء يعود تاريخها منذ انطلاق العرض الأول لـ «ذا فانتوم اف ذا أوبرا»، في نيويورك، أي ما يزيد على 30 عاماً.