الدراما الواقعية تزيّن أفلام الأسبوع

المصدر: دبي ـ غسان خروب

أفلام عديدة تقدمها صالات السينما المحلية هذا الأسبوع، يهيمن عليها طابع الأكشن، التي عادة ما تغري عيون شريحة الشباب، ورغم ذلك استطاعت مجموعة من الأفلام الدرامية أن تأخذ حصتها من شباك التذاكر المحلي، لتقدم لنا نظرة خاصة حول بعض القصص المستقاة من الواقع، فيما حلق بعضها في آفاق الفضاء والخيال.

سينما عقيل

UNTOUCHABLE: THE FALL OF HARVEY WEINSTEIN

إخراج: أورسولا ماكفارلن

يستعيد الفيلم قصة سقوط واينستين، الذي كان من الشخصيات الأكثر نفوذاً في هوليوود، والذي ينتظر محاكمته بتهم اعتداء وتحرش. يحمل الفيلم شهادات من نساء معروفات أو مغمورات يروين الاعتداءات والتهديدات التي تعرضن لها بسبب واينستين، الذي كان يتصرف بكل حرية في غياب أي حسيب أو رقيب.

ريل سينما



Ad Astra

إخراج: جيمس غراي

أحداث الفيلم تدور في الفضاء، حيث يحلق «روي ماكبرايد» (براد بيت) وهو مهندس تابع لإحدى فصائل الجيش، يقرر البحث عن والده عند تخوم المجموعة الشمسية، حيث اختفى هناك قبل عشرين عاماً، خلال قيامه بمهمة بحث عن حياة فضائية، خلال رحلته يحاول روي ماكبرايد اكتشاف مجموعة من أسرار تتحدى الطبيعة البشرية وموقعنا في الكون.

فوكس سينما

The Sky Is Pink

إخراج: شونالي بوس

يعيد هذا الفيلم الممثلة الهندية بريانكي شوبرا إلى السينما مجدداً بعد غياب 3 سنوات عنها، حيث تجسد فيه شخصية الناشطة الهندية الشاشة عائشة تشودري، والتي شخصت بخلل مزمن في المناعة، وهي بعمر الـ 13، ورحلت عن الدنيا قبل أن تتجاوز سن 18 عاماً، الفيلم مقتبس من كتاب تشودري، التي تروي فيه قصة حياتها، وتجربتها مع الإصابة بمرض مميت، منذ أن كانت طفلة.