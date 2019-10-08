حسين الجسمي ومارايا كاري نجما احتفالية «سنة لننطلق»

المصدر: دبي - البيان

الإمارات على موعد مع أمسية احتفالية، تزامناً مع تبقي عام واحد على انطلاق الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، حيث تقام احتفالية «إكسبو 2020» في مختلف أرجاء دولة الإمارات، تحت شعار «سنة لننطلق»، في أجواء تبعث على الفخر والتفاؤل، لتنظيم أول إكسبو عالمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وسيحيي الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والمغنية الأمريكية مارايا كاري، الحفل بحضور 7500 شخص في الاحتفالية، التي ستقام في حديقة البرج بدبي، استعداداً للعد التنازلي لمدة 12 شهراً، كما سيكون لنجمة «بوليوود» شرادها كابور، حضور خاص خلال الفعالية.

هذا بالإضافة إلى العروض الرئيسة، التي تبدأ في الساعة 05:00 مساءً وحتى 10:00 مساءً في حديقة البرج، إذ يتخلل الحفل الكبير، عَدٌّ تنازلي في الساعة 08:20 مساءً، يعرض على واجهة برج خليفة، وهو الوقت المحدد لانطلاق إكسبو في 20 أكتوبر 2020، لتبدأ 173 يوماً من الفعاليات المذهلة.

وتقام احتفالات للآلاف في كل إمارات الدولة الأخرى، تزامناً مع الحفل الذي سيقام في دبي، وسيتم تنظيمها في معالم مختلفة، وهي متحف اللوفر بأبوظبي، وواجهة المجاز المائية بالشارقة، ومتحف عجمان، وكورنيش أم القيوين، وكورنيش القواسم برأس الخيمة، وقلعة الفجيرة، كما تشمل جميعها فعاليات موسيقية وألعاباً نارية، والكثير من وسائل الترفيه التي تناسب مختلف الأذواق، بالإضافة إلى بث مباشر لعروض حفل دبي الرئيس.

هذا وقد أعلن الموقع الرسمي لإكسبو 2020 دبي أمس، نفاد التذاكر الخاصة بالحفل الرئيس في دبي. حيث فتح باب التسجيل الساعة 03:00 أمس ونفدت كافة التذاكر في ساعتين، أما بالنسبة لفعاليات الإمارات الأخرى، فلن تكون هناك تذاكر، بل ستكون بنظام أسبقية الحضور، ويمكن الحصول على المزيد من التفاصيل من الموقع الإلكتروني.

تشويق متزايد

وتفصيلاً، قال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»: «بينما نحتفل بهذه اللحظة المهمة من رحلتنا إلى «إكسبو 2020 دبي»، تتزايد مشاعر التشويق والتكاتف في المجتمع، وهي مشاعر تنعكس على احتفالاتنا السبع في أرجاء الدولة، لتبرز الطبيعة المتآزرة والتعاونية التي تتمتع بها الإمارات ومجتمعها».

وأضاف: «من خلال نجمي الحدث حسين الجسمي ومارايا كاري سيحظى الحاضرون من مختلف الأعمار والجنسيات بأمسية احتفالية مثيرة لا مثيل لها.

إذ يسعدنا الترحيب باثنين من النجوم الرائعين على مسرح دبي. فأداء النجمين على مسرح دبي وما يخبئونه من مفاجآت، يتيح لنا الفرصة لإعطاء الحضور، بل والعالم، لمحة عن سر وصف «إكسبو 2020 دبي» بالحدث الأروع في العالم».

عرض حي

ويقدم حسين الجسمي، الذي تم اختياره سفيراً للحدث العالمي أخيراً، عرضاً حياً وفريداً من نوعه يليق بالمناسبة وبمكانة دولة الإمارات التي تستعد لاستقبال 25 مليون زيارة عبر أبواب إكسبو خلال 12 شهراً من الآن. وقدم الجسمي العديد من الأعمال الفنية الشهيرة وكان أول من يحيي حفلة عربية في «أوبرا دبي»، واختير سفيراً للإبداع وللثقافة العربية في الدولة.

وبهذه المناسبة، قال حسين الجسمي «هذه فرصة فريدة للجميع في دولة الإمارات كي يظهروا روح الوطن ودفئه وتفاؤله وتسامحه على الساحة الدولية التي يوفرها «إكسبو 2020». ومع اقتراب اليوبيل الذهبي لقيام الاتحاد فإنني أفتخر بلعب دور في إظهار الرحلة التي خضناها على مدى 50 عاماً والتطلعات اللامحدودة للمستقبل».

أما مارايا كاري، فتعد واحدة من أشهر الفنانين العالميين حيث باعت أعمالها أكثر من 200 مليون أسطوانة، وحققت 18 أغنية من أغانيها المركز الأول في الولايات المتحدة (17 منها كتبت كلماتها بنفسها)، وهو أعلى رقم لأغاني المركز الأول بين الفنانات النساء. واشتهرت مارايا كاري -الحائزة على 5 جوائز «غرامي»- بجهودها في مجال مساعدة الأطفال المحرومين، وحصلت على جائزة تقديرية عن عملها الخيري في المجالات المتعلقة بالشباب.

واعتباراً من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 أبريل 2021، تتوجه أعين العالم إلى دولة الإمارات، حيث سيجمع «إكسبو 2020 دبي» ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم تحت شعار «تواصل العقول، وصنع المستقبل». ويشهد الحدث أثناء انعقاده أكثر من 60 عرضاً حياً يومياً، ويضم أكثر من 200 مطعم، وعروضا لكبار النجوم والفنانين، وابتكارات ومعروضات ملهمة، وأحدث التقنيات، ومعالم معمارية مذهلة. كما يقدم للزوار تجارب ثقافية فريدة، وأكثر من ذلك بكثير.

يذكر أن «إكسبو 2020 دبي»، الذي يعد أكبر حدث على الإطلاق، يهدف إلى ترك إرث حقيقي ودائم للإمارات والمنطقة والعالم، حيث تعرض قوة التعاون والابتكار خلال سعي البشرية جاهدة نحو بناء مستقبل أكثر إشراقاً.