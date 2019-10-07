«دبي فستيفال سيتي مول» يعلن خطة ترفيه وتسوق استثنائية

المصدر: دبي - البيان

أعلن «دبي فستيفال سيتي مول» عن مجموعة من التحسينات الواسعة، وعروض التجزئة الجديدة، في إطار رسالته المتمثلة في توفير «تجارب استثنائية».

ويسعى المركز التجاري المتميز إلى الارتقاء بأبرز أقسامه من ناحية العروض والأجواء العامة، لا سيما بعد إتمام مشروع التوسعة، الذي بلغت قيمته 1.5 مليار درهم إماراتي في ديسمبر 2016.

مساحات

وتركز الخطة على المساحات الرئيسة، مثل تحسين تصميم منطقة «فستيفال باي» بشكل كامل، وتوسيع مواقف ركن السيارات، وتسهيل عملية التنقل والاهتمام بلافتات إرشاد العملاء وتجهيزات الإضاءة. بالإضافة إلى خدمة ركن السيارات لكبار الشخصيات التي سيتم تقديمها بحلة جديدة، مع تحسينات وإضاءة مبتكرة لتوفير تجربة مميزة. كما يتخلل أعمال البنية التحتية الرئيسة، تنفيذ تصاميم داخلية جديدة للمول، من خلال إزالة الهياكل الزائدة، وتشييد سور زجاجي، وتعزيز واجهات المتاجر الأمامية.

وبناءً على الأبحاث الموسعة التي أجراها المول حول المتطلبات التي ينشدها العملاء من مراكز التسوق، أطلق «دبي فستيفال سيتي» مجموعة جديدة من الأثاث في مختلف أقسامه، ليتيح مساحة جلوس لأكثر من 50 % من العملاء، لينعموا بالراحة، ويتمكنوا من الاتصال بالإنترنت، الذي يحظى بأهمية كبيرة لديهم بحسب البحث، من خلال شبكة الإنترنت اللاسلكي «واي فاي». علاوة على منافذ «يو إس بي»، وأجهزة الشحن التي يوفرها المول في إطار التحسينات الجديدة.

عروض

ويواصل «دبي فستيفال سيتي مول»، تعزيز عروضه الترفيهية المميزة، بعد افتتاح مساحات الألعاب المخصصة للأطفال، مثل «ستاي أند بلاي»، مع عروض ترفيه عائلية تنطلق للمرة الأولى في المنطقة بتوقيع علامات عالمية، سيتم الإعلان عنها لاحقاً هذا العام، على أن يتم افتتاحها في الربع الثاني عام 2020.

وفي هذا السياق، قال تيموثي إيرنست، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الفطيم مول»: «ننفرد في دبي فستيفال سيتي مول، عن سائر وجهات التسوق الأخرى، بحرصنا على ابتكار تجارب استثنائية، وأجواء اجتماعية مميزة لعملائنا.

وأكبر دليل على ذلك، هو توسع محفظة عروضنا وتطورها بشكل مستمر، في إطار سعينا للارتقاء بتجربة الزوار. وسنقوم على مدار العام المقبل، بتعزيز عروضنا مع اختيار أفضل علامات التجزئة، وتقديم مفاهيم فريدة للترفيه العائلي، تثري رصيدنا الغني من المطاعم والمتاجر. وتلبي هذه الشراكات الجديدة، طلبات وتطلعات العملاء، التي لمسناها بأنفسنا، حيث نعدهم بأننا سنواصل رسالتنا في تلبية احتياجاتهم المتغيرة، وتقديم تجربة أكثر جرأة وابتكاراً على الدوام».

تطوير

أما عملية التحسين الأكبر، فستكون من نصيب عرض «تخيل» المذهل، الذي حطم الأرقام القياسية مرتين في موسوعة «غينيس»، لأكبر عرض ضوئي دائم في العالم، حيث ينطلق كل مساء في «فستيفال باي». وفي هذا الإطار، سيتم توفير مزايا وعروض محسّنة، بالنسبة لتجهيزات الصوت والليزر والإضاءة.

ومن المقرر الانتهاء من عمليات التحسين في المول عام 2020 في توقيت مثالي، بالتزامن مع معرض إكسبو 2020 دبي، الذي سينطلق في أكتوبر.