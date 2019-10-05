سقالات نيويورك تتحول إلى جداريات

المصدر: دبي - فاتن صبح

«سيتي كانفاس» أو قماش المدينة، مبادرة طموحة تأمل في تجميل شوارع مدينة نيويورك وتلوينها بالأحمر والأصفر والأزرق والأصفر والأخضر بمساعدة بعض الفنانين المحليين.

إلا أن الغريب في الأمر أن الكانفاس هنا ليس قماشاً، بل خشب، ضمن المشروع الأول لانطلاقة سلسلةٍ جداريات مرسومة بريشات 7 نساء من نيويورك وفنانين من خارج مكتب غوغل في تشيلسيا، حيث رسموا على جداريات تمتد عبر الجادتين الثامنة والتاسعة من شارع 16 الغربي.

ومولت المشروع مؤسسة «آرتبريدج» الخيرية للفنون، التي تعاونت مع مكتب مدينة نيويورك للشؤون الثقافية ومكتب رئيس البلدية وشركة غوغل لإبداع ما وصفه مدير «آرتبريدج»، ستيفن بيرسون، بأنه مبادرة «لدعم الفنانين في مطلع وأواسط مهنتهم الفنية، سيما أولئك الذين يأتون من خلفيات قائمة تقليدياً على التهميش». وقال: «نأمل تمكين الفنانين المحليين ليساهموا في بناء المجتمع».

ويتمثل هدف المشروع في استعمال ألواح البناء الموزعة بأرجاء المدينة كمساحة يلفت من خلالها الفنانون أنظار المارة لكي ينظروا إلى الأفق للأعلى بدلاً من التركيز المطلق على شاشات هواتفهم.