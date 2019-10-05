أصدقاء البيئة الصينيون «أبطال الأرض» في 2019

المصدر: إعداد: نهى حوّا

فازت مبادرة رقمية بأعلى الجوائز البيئية التي تمنحها الأمم المتحدة، بعد نجاح الشركة صاحبة المبادرة في تحويل سلوكيات مراعية للبيئة لنصف مليار شخص، إلى أشجار حقيقية تم زرعها في بعض أكثر المناطق جفافاً في الصين.

وقد منح برنامج الأمم المتحدة للبيئة شركة «آنت فورست»، وهي مبادرة خضراء أطلقتها «مجموعة آنت للخدمات المالية» على منصة الدفع عبر الإنترنت «أليباي»، جائزة «أبطال الأرض» لعام 2019 عن فئة «الإلهام والعمل».

المشروع يشجع على أسلوب حياة بيئي من خلال إلهام مستخدمي «آنت فورست» خفض انبعاثات الكربون في حياتهم اليومية وحماية البيئة بشكل أفضل.

وتشجع المبادرة المستخدمين على تسجيل بصمتهم منخفضة الكربون في سلوكهم اليومي، مثل استخدام وسائل النقل العام أو دفع فواتير الخدمات عبر الإنترنت، وفي مقابل كل سلوك بيئي إيجابي، يتلقون نقاط «طاقة خضراء»، وعندما يراكمون عدداً معيناً من النقاط، يتم زرع شجرة فعلية في المقابل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين مشاهدة صور أشجارهم في الوقت الحقيقي عن طريق الأقمار الاصطناعية.

ومنذ انطلاق المبادرة في أغسطس 2016، قامت شركة «آنت فورست» مع إحدى المنظمات غير الحكومية بزرع 122 مليون شجرة في بعض المناطق الأكثر جفافاً في الصين.

وقال انغر اندرسن، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: تظهر شركة «آنت فورست» كيف يمكن للتكنولوجيا تحويل عالمنا عن طريق تسخير الطاقة الإيجابية والابتكار للمستخدمين العالميين.

وكانت شركة «آنت فورست» بين خمسة فائزين هذا العام.