«حطام سفينة».. تصميم مقترح للمبنى الأعلى في براغ

المصدر: دبي - نهى حوّا

قد يصبح برج «توب تاور» الذي يشبه «حطام سفينة»، أطول مبنى يقام في عاصمة الجمهورية التشيكية، براغ، إذا تمت الموافقة عليه من قبل سلطات التخطيط.

المشروع أثار الكثير من الجدل، وقد انتقده بعضهم بأنه يسيء للحساسيات البصرية لسكان المدينة، حيث وصفه محرر شبكة التلفزيون الأمريكية «سي.إن.إن» بأنه يبدو مثل ناقلة نفط وقد اصطدمت بمبنى مكاتب.

البرج الذي يبلغ ارتفاعه 135 متراً قام بتصميمه النحات ديفيد سيرني، والمعماري توماس سيزار، وسوف يوفر مناظر تطل على المدينة من نقطة مشاهدة يمكن الوصول إليها عبر مصاعد خارجية، وفقاً إلى شركة التطوير ترغيما.

وقد اقترح سيرني إقامة البرج بالقرب من محطة مترو نوفي بوتوفيس في ضواحي المدينة، ذلك أن وسط المدينة التاريخي مدرج على التراث العالمي لمنظمة «اليونيسكو».

يباشر البناء في عام 2021 إذا تمت الموافقة على المشروع ويستغرق ثلاث سنوات، أما كلفته فمن المتوقع أن تصل إلى 84.5 مليون دولار.