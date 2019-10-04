نفاد باقات القرية العالمية في 6 أيام

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن نفاد جميع باقات كبار الشخصيات بفئاتها الثلاث البلاتينية والذهبية والفضية المخصصة لموسمها الجديد، والبالغ عددها 8000 باقة متنوعة، وذلك في أقل من 6 أيام فقط، نتيجة الطلب غير المسبوق من قبل محبي القرية العالمية ومرتاديها من المواطنين والمقيمين والضيوف.

وضاعفت القرية العالمية عدد باقات كبار الشخصيات هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، نتيجة ارتفاع الطلب عليها، وشهدت الباقات إضافة ميّزات جديدة ارتقت بها إلى مستوى جديد من الجودة والقيمة، ونظراً لرغبتها في تعزيز راحة الضيوف عبر الدولة، تعاونت القرية العالمية هذا العام مع سلسلة متاجر «فيرجن ميغاستور»، لتوفير الباقات في العديد من نقاط البيع الحصرية في إمارتي دبي وأبوظبي، إضافة إلى توفيرها عبر المتجر الإلكتروني لـ«فيرجن ميغاستور» مع خدمة التوصيل إلى جميع إمارات الدولة.

وشهدت الباقات إقبالاً كبيراً من الضيوف منذ لحظة طرحها صباح السبت الماضي (28 سبتمبر الماضي)، نتج عنه بيع جميع الباقات ذات الفئات البلاتينية والفضية بالكامل خلال أول ساعتين فقط من انطلاقها، لتستمر المبيعات على الباقات ذات الفئة الذهبية لمدة 5 أيام، قبل أن يتم بيع جميع الكمية المحددة لهذا الموسم بالكامل.

شعبية

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: «يؤكد ارتفاع الطلب للحصول على باقات كبار الشخصيات هذا العام تزايد شعبية ونجاح القرية العالمية. ونحن سعداء جداً بالإقبال الكبير على باقات كبار الشخصيات، الأمر الذي نعتبره بمثابة تأكيد على ثقة الضيوف بنا، وعلى التزامنا بالنجاح في تقديم الأفضل على نحو مستمر، عاماً تلو الآخر لملايين الضيوف في الإمارات العربية المتحدة وجميع أنحاء العالم».

وأضاف أنوهي: «مستمرون في تقديم كل جديد وحصري لضيوف القرية العالمية في سعينا لترسيخ مكانة الوجهة العائلية الأولى في الإمارات في مصاف كبرى الحدائق الترفيهية العالمية».

مزايا

تشمل باقات هذا الموسم ملصقات السيارات لدخول مواقف كبار الشخصيات، إضافة إلى تذاكر الدخول عبر مداخل كبار الشخصيات الموجودة عند بوابة العالم والبوابة الثقافية وبطاقات كرنفال للألعاب وبطاقات حضور عروض السيرك. كما تم إضافة مزايا حصرية جديدة إلى الباقات تشمل بطاقات لدخول متحف «ريبليز صدق أو لا تصدق!»، إضافة إلى بطاقات حضور العرض الشيّق الأقوى في تاريخ الوجهة تحت مسمى «تحدي الأقوياء». وقد شهد هذا العام توفير نظام جديد لمواقف السيارات المخصصة لكبار الشخصيات، والذي من شأنه تمكين حاملي بطاقات كبار الشخصيات من الدخول إلى القرية والخروج منها بسهولة.

وحرصت القرية العالمية على تطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية في الموقع للتمكن من زيادة عدد الباقات هذا الموسم شملت توسعة المناطق المخصصة لمواقف كبار الشخصيات وتزويدها بنظام ذكي جديد لإدارتها. ويتوجب على أصحاب الباقات تفعيل باقاتهم في النظام الذكي من خلال تسجيل أرقام لوحات سيارتهم عبر الموقع الإلكتروني للقرية العالمية، للتمكن من الاستفادة من النظام ولتسهيل عملية الدخول والخروج من المواقف.