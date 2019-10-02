أوبريت «الحضن العربي» على مسرح «لا بيرل» بدبي الأحد

المصدر: دبي - البيان

يحتضن مسرح «لا بيرل» بمدينة الحبتور في دبي، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 7:30 مساءً، الأوبريت الوطني الغنائي «الحضن العربي»، وذلك احتفاءً بوفود الدول العربية المشاركة في المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية الذي سيعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وتأكيداً على التلاحم العربي الذي تسعى إليه الشعوب العربية.

وقالت المهندسة إيمان المنصوري المتحدث الرسمي باسم اللجنة المنظمة للأوبريت الذي تنظمه وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان: «تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذا الأوبريت على الاعتزاز بتاريخ الشعوب العربية المترابط وجذوره المتأصلة بالوحدة والانتماء»، ويحيي الأوبريت نخبة من نجوم الفن العربي أصحاب الخبرات والمواهب الشابة التي ستصدح بكلمات منتقاة من رواد الشعر والأدب، والذين سيتغنون بالوحدة والتلاحم العربي، ويشدون بكلمات ملؤها العز والفخر.

وأضافت المنصوري: «يعقد الأوبريت بحضور الوزراء والوفود المشاركة في المنتدى، كما أن الدعوة عامة للجمهور»، لافتة إلى أن دولة الإمارات تسعى من خلال الأوبريت إلى نقل النموذج الإماراتي في التعايش بين مختلف الجنسيات والثقافات التي تقطن على أرض الوطن الغالي، في أجواء ملؤها الحب والعدالة والاحترام المتبادل، واحتضان مختلف الجنسيات من القاطنين على أرضها.

وأشارت إلى أن هذا الأوبريت بكل مراحله وتجهيزاته نتاج جهود الموظفين المبدعين من وزارة تطوير البنية التحتية، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، حيث إن عملية إدارة الحدث وتنظيمه وترتيباته وكل ما يتعلق به يقوم به فريق داخلي من موظفي الجهتين المحبين لهذا الوطن والحريصين على الخروج عن المألوف والاحتفال بالوفود العربية بشكلٍ راقٍ يليق بدولة الإمارات.