دوا ليبا تغني في دبي 15 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

يستضيف ذي بوينت نخلة جميرا حفلاً غنائياً مميزاً، للنجمة العالمية صاحبة الأرقام القياسية والحائزة على العديد من الجوائز دوا ليبا، والتي تمتع مسامع جمهورها بمجموعة من أغانيها الرائعة، ومنها «نيو رولز» ذات الشعبية الطاغية، وذلك يوم 15 نوفمبر المقبل.

وتبهر دوا ليبا جمهورها في أمسية رائعة، تؤدي فيها أشهر أعمالها على مسرح خاص تمّ بناؤه على سطح الماء في ذي بوينت، الواجهة التي تحظى بالإطلالات البحرية الخلابة، والتي توفر للزوار قائمة متنوعة من عناصر الترفيه وخيارات عروض الأغذية والمشروبات ووسائل النقل المجانية المخصصة لجماهير الحفل.

وتبدأ فعاليات الحفل الذي يقام بالشراكة مع Live Nation الساعة الرابعة عصراً، بمجموعة من الاستعراضات الفنية النابضة بالحياة في ساحة الجانب الغربي من واجهة ذي بوينت، وتدير العروض كل من @Moto_Dancers_Afrobeats و@Masterjedai و@deemafit، وذلك قبل أن تنطلق فقرة حفل دوا ليبا الرئيسية.