إقبال كبير على باقات كبار الشخصيات للقرية العالمية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

شهدت مراكز بيع باقات كبار الشخصيات للقرية العالمية لموسمها 24، إقبالاً كبيراً من الجمهور من كل الجنسيات لشراء الباقات، حيث انطلقت عمليات البيع في 10:00 صباح أمس، كما تستعد للافتتاح في 29 أكتوبر المقبل.

«البيان» رصدت طوابير من الراغبين في الشراء في أماكن متفرقة في «مردف سيتي سنتر» و«دبي مول» و«مول الإمارات» و«ميركاتو مول» و«المرابع العربية 2» و«ياس مول» في أبوظبي. ودعت القرية العالمية ضيوفها للاستفادة من الامتيازات الحصرية لباقات كبار الشخصيات المخصصة لموسمها الجديد، والتي ستكون متاحة حصرياً عبر فروع مختارة من « فيرجن ميغاستور» ومتجر «فيرجن ميغاستور» الإلكتروني.

3 فئات

تتوفر الباقات في 3 فئات هي البلاتينية والذهبية والفضية، توفر جميعها نفس الامتيازات، لكن بكميات متفاوتة، وتشتمل الباقات على ملصقات السيارات لدخول مواقف كبار الشخصيات، إضافةً إلى تذاكر الدخول عبر مداخل كبار الشخصيات وبطاقات كرنفال للألعاب وبطاقات حضور عروض السيرك وبطاقات مواقف كبار الشخصيات، كما تم إضافة مزايا حصرية جديدة هذا الموسم إلى الباقات تشمل بطاقات لدخول متحف ريبليز صدق أو لا تصدق، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتوفر الباقات البلاتينية للبيع مقابل 5 آلاف درهم للباقة الواحدة، حيث تتميز عن باقي الفئات باحتوائها على جهاز للتحكم عن بعد بموقف محجوز لحامل الباقة في منطقة مواقف سيارات كبار الشخصيات، بينما تكون الباقة الذهبية مقابل 1900 درهم والباقة الفضية مقابل 1300 درهم لتوفر كل باقة قيمة مضافة كبيرة وخصومات تزيد عن 50% على قيمة المحتويات، إضافةً إلى الاستفادة من المواقف القريبة من بوابات الدخول.

شراكة استراتيجية

وكجزء من الشراكة الاستراتيجية التي عقدتها القرية العالمية مع فيرجين ميغاستور، تتوفر باقات كبار الشخصيات حصرياً للبيع في فروع مختارة عبر دبي وأبوظبي، لتشمل «مردف سيتي سنتر» و«دبي مول» و«مول الإمارات» و«ميركاتو» و«المرابع العربية 2» و«ياس مول» في أبوظبي، كما سيتم طرح الباقات عن طريق المتجر الإلكتروني على (tickets.virginmegastore.me) مع توفير خدمة التوصيل.

وتتوفر الباقات البلاتينية حصرياً من خلال فرع «فيرجين ميغاستور» في «مردف سيتي سنتر»، بينما تتوفر الباقات الذهبية والفضية في جميع الفروع، وسيتمكن الضيوف من اقتناء باقاتهم الخاصة ابتداءً من يوم أمس في الفروع المختارة من «فيرجين ميغاستور» وعبر المتجر الإلكتروني كذلك، وتتوفر بكميات محدودة حتى نفاد الكمية.

كما يتوجب على الضيوف عند الحصول على باقاتهم تفعيلها من خلال موقع القرية العالمية الإلكتروني قبل زيارتهم الأولى، وذلك عبر تسجيل أرقام لوحات سياراتهم في النظام الذكي الجديد لإدارة مواقف كبار الشخصيات، والذي يوفر سهولة وسرعة في عمليتي الدخول والخروج.