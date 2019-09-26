أسبوع دبي للتصميم يضيء على الهوية التصميمية للإمارات

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، تنطلق النسخة الخامسة من «أسبوع دبي للتصميم» بالشراكة مع «حي دبي للتصميم» وبدعم من هيئة دبي للثقافة والفنون، وأودي الشرق الأوسط، وتركز هذه النسخة على الهوية التصميمية للإمارات، عبر جهود جهات متنوعة محلية وعالمية تُعنى بالفنون الإبداعية.

ومن مركزه في حي دبي للتصميم، يواصل «أسبوع دبي للتصميم»، الذي ينعقد بين 12 و15 نوفمبر المقبل، تولي دور مهم لإرساء مكانة دبي كوجهة جذابة لمحترفي وهواة التصميم على حد سواء. ويواصل «أسبوع دبي للتصميم» مساعيه الدؤوبة لإلقاء الضوء على المصممين الموهوبين في المنطقة من خلال برنامج طموح وواسع ينظّم طيفاً من الفعاليات المميزة هذا العام.

وسيواصل «أسبوع دبي للتصميم 2019» عرض تشكيلة متنوعة من التخصصات التصميمية على غرار التصميم المعماري وتصميم المنتجات والتصميم الداخلي والوسائط المتعددة وغيرها، وسيمنح الزوار فرصاً ثمينة للتفاعل مباشرة مع نخبة من مواهب التصميم في المنطقة، كما سيطلق حواراً إبداعياً يرسخ مكانة دبي عاصمة للإبداع في المنطقة. وتبرز فعاليات ونشاطات إقليمية مميزة في برنامج عام 2019 في «حي دبي للتصميم» منها:

داون تاون ديزاين

يعد المعرض رائداً في التصاميم الأصيلة وعالية الجودة في منطقة الشرق الأوسط، وهو القلب النابض بالإبداع في «أسبوع دبي للتصميم». وفي أعقاب نجاح نسخته الأولى العام الماضي، يواصل داون تاون إديشنز، القسم المخصص للتصاميم محدودة الإصدار والمعدّة حسب الطلب، الكشف عن الجيل المقبل من مواهب التصميم الفذة في المنطقة.

«مدار» و«إنسايت/‏‏‏أونسايت»

يشارك رائد الأعمال والمصمم غسان سلامة بوصفه قيّماً فنياً في «داون تاون إديشنز»، عبر اثنين من المعارض المخصصة للخوض في مشهد التصميم في المنطقة.

ويحمل المعرض الأول عنوان «مدار»، ويجسد مبادرة تحظى بدعم «حي دبي للتصميم»، وسيمثل معرضاً تعليمياً يلقي الضوء على التوجهات والأفكار الناشئة والمبادرات المبتكرة التي يشهدها قطاع التصميم في المنطقة حالياً.

أما المعرض الثاني فيركز على تصميم المنتجات، ويحمل عنوان «إنسايت/‏‏‏أونسايت» (الرؤية/‏‏‏الموقع)، وسيعرض أحدث الإنتاجات والابتكارات الإبداعية لمصممين ناشئين ومستقلين، ضمن مساحة موحدة تضمن تكافؤ الفرص. وسيتمكن المصممون في هذا المعرض من الاستماع إلى آراء جمهورهم مباشرة حول جدوى مفاهيم التصميم التي تبنوها.

أبواب

يعتبر معرض «أبواب» تركيبة معمارية مبتكرة تقدّم منصة إبداع مثلى للمصممين الموهوبين من شتى أرجاء منطقة الشرق الأوسط.

وسيشارك في النسخة الخامسة من «أبواب» مصممون من الهند والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية ولبنان، حيث سيخوضون غمار تحدٍ لإعادة إنشاء الصفوف الدراسية المحلية المستمدة من ثقافاتهم المتنوعة عبر موضوع «طرق التعلم».

أومبرا من فينسا وتنكا

منحت شركة «فينسا» الإسبانية لحلول التصنيع الخشبية تفويضاً لـ«تنكا»، استوديو التصميم متعدد الميادين الذي يتخذ من دبي مقراً له، لتصميم بوابة «حي دبي للتصميم». ويستلهم «أومبرا» تصميمه من أشكال المشربية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط بتركيز على الزخارف الإماراتية.

بارجيل من ماس للعمارة

يقدم استوديو «ماس» للعمارة تركيباً فنياً من الورق المقوى وأشرطة الإنارة يبلغ ارتفاعه ستة أمتار، ويحمل اسم «بارجيل»، وهو مستوحى من البراجيل الإماراتية التراثية والمستخدمة لتبريد المنازل، حيث يشجع هذا الابتكار الفني على إدخال المواد المستعملة في فنون البناء.

الروابط الخضراء

تقدم «ماس للأصباغ» بالشراكة مع «الإمارات مودرن» تركيباً فنياً مخصصاً لحي دبي للتصميم، حيث يهدف هذا العمل إلى توفير مساحة تجمع الزوار وتشجعهم على تبادل المعارف والخبرات حول حلول خضراء صديقة للبيئة تخدم الأجيال القادمة.

وستسرد المنصة الخضراء قصصاً حول أفضل الممارسات في ميادين الأمن المائي، وتلوث الهواء، والأمن الغذائي، والصحة. وستكون محاطة بالأشجار، لتجسد محطة التقاء الكائنات الحية مع التقنيات المتطورة والعناصر الطبيعية.

ملتقى أودي للإبداع

صمم «ملتقى أودي للإبداع 2019» المصمم والمعماري الإماراتي عبد الله الملا، مؤسس استوديو الملا للتصميم. وتستند منهجية الملا على طاقة الإبداع، وتستلهم تفردها من التقدم التقني. وسيتألف الجناح من هيكل معدني بسقف شبكي يظلل الزوار، ويستقي الوحي من تقنية أودي «إي ترون» ومن تصاميم الملا التي تسخر قوّة الأنماط الهندسية في مبادئ التصميم.

الحديقة المعززة

سيخوض استوديو سوبرفيوترديزاين* من دبي في مفهوم المنظومة العصبية للنباتات من خلال التلاعب بالإضاءة والصوت في العمل الفني الذي يحمل عنوان «الحديقة المعززة».

وسيتعمق سوبرفيوترديزاين* في طرق تبادل النباتات للمعلومات كنتيجة للمحفزات الخارجية على شكل إشارات كهربائية. ويشجع سوبرفيوترديزاين* زوار العمل على التماهي مع النباتات والتفاعل مع محيطهم الطبيعي بأسلوب استثنائي غير معهود.

متجر آرت جميل

يفتتح متجر «آرت جميل» أبوابه في المبنى رقم 4 بجوار «معرض الخريجين العالمي» ليقدم للعالم منتجات مختارة ومخصصة لأسبوع دبي للتصميم، وترتبط بالفنون المعاصرة والتصاميم والثقافة والعمارة الإماراتية. وسيعرض منتجات لعلامات عالمية رائدة مع أعمال فنية تم إبداعها خصيصاً لأسبوع دبي للتصميم على أيدي مصممين واعدين وفنانين صاعدين من المنطقة.

ترينالي الشارقة للعمارة

بالتزامن مع أسبوع دبي للتصميم 2019، تنطلق النسخة الافتتاحية من «ترينالي الشارقة للعمارة» يوم 9 نوفمبر 2019 لترسخ من مكانة شهر نوفمبر موعداً سنوياً يسلط الضوء على مشهد التصميم في المنطقة. ويهدف ترينالي الشارقة إلى توفير منصة للعمارة والتخطيط الحضري في المنطقة ودفع عجلة تطور الممارسات المعاصرة والمحافظة على الإرث المعاصر في المنطقة.