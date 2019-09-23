لارا فابيان تحتفل بــ 3 عقود من النجاح في دبي

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «ميشن كونترول إكس» عن حفل موسيقي ستحييه نجمة الغناء الكندية البلجيكية لارا فابيان في دبي، ضمن جولتها العالمية «50» يوم 20 ديسمبر 2019 في صالة «كوكاكولا أرينا»، التي تعدّ أحدث الوجهات البارزة في دبي.

وقد أكّدت الفنانة الشهيرة إدراج مدينة دبي ضمن قائمة جولتها الموسيقية المرتقبة حول العالم، التي تحتفل بذكرى ميلادها الخمسين وبمرور 30 عاماً من النجاحات في عالم الموسيقى والغناء، إضافة إلى إطلاق ألبومها الجديد رقم 14 بعنوان «بابيلون».

وينتظر عشاق العصر الذهبي للموسيقى أن تؤدي نجمة البوب الشهيرة باقةً من أجمل إصداراتها مع مختارات من ألبومها الجديد، كما ستبهر فابيان الحضور هي تغني بعضاً من أشهر أغانيها، مثل «جو تيم» و«أداجيو» و«جو سوي مالاد».

وفي إطار تعليقها على الموضوع، صرّحت أليكساندرا جوروخوفا، مديرة التسويق لدى «ميشن كونترول إكس»: «تُعدّ هذه الفعالية من أبرز الحفلات التي يضمها برنامج فعاليات دبي على الإطلاق، ولا تقتصر أهميتها على استضافة نجمة عالمية مثل لارا فابيان الشهيرة بسجلّها الحافل بالجوائز المرموقة والإنجازات المذهلة فحسب، وإنما تشكّل فرصةً تسمح لنا بالاحتفال بذكرى ميلادها الخمسين ومشوارها الموسيقي الغني على مدى 30 عاماً. وقد تشرّفنا سابقاً بحضور فابيان في دبي، ولكن زيارتها هذه المرة ستسمح لعشاقها في الإمارات العربية المتحدة بالاحتفال معها في هذه المناسبة المهمة».

وتحتفي جولة فابيان العالمية بمسيرتها الفنية الطويلة التي بدأت منذ ثلاثة عقود، إذ نجحت الفنانة في إثراء الأرشيف الغنائي العالمي عبر إصدارات موسيقية بيع منها أكثر من 20 مليون تسجيل غنائي حول العالم.