مكتبة الصفا للفنون والتصميم.. منارة الثقافة والمعرفة

المصدر: دبي - البيان

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تمتاز مكتبة الصفا للفنون والتصميم بطابعها المعماري المعاصر، وتصميمها الهندسي الخلاب، وتعد منصة مثالية للإبداع والإلهام، وتطل منافذها الزجاجية على مناظر طبيعية ساحرة، ومساحة خضراء تضيف جمالية خاصة للمكتبة.

2016

تم إطلاق المكتبة ثمرة مبادرة تجديد كافة المكتبات العامة في دبي تأكيداً على دعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2026

2

عدد صالات عرض الأعمال الفنية.

1

قسم مكتبة الأطفال لفعاليات القراءة وورش العمل.

70 %

من المساحة مخصصة للبرامج والمعارض الفنية.

30 %

من المساحة خصصت للكتب ومساحات القراءة.

مميزات التجديد:

• إضفاء طابع معماري معاصر.

• تحديث وتسهيل جميع الخدمات الذكية.

• إضافة صالة لعرض الأعمال الفنية.

• مراعاة عنصر الاستدامة البيئية.

• مساحات خضراء وسياج من الأشجار.