«أمازون» تصوّر «سيد الخواتم» في نيوزيلندا

المصدر: دبي - البيان

فيلم «سيد الخواتم» من سلسلة أساطير الأرض الوسطى، تم تصويره في نيوزيلندا مطلع عام 2000 وحقق إيرادات خيالية، وتستعد نيوزيلندا لدفعة اقتصادية جديدة مرتبطة بسلسلة الأعمال التاريخية المعروفة بأساطير الأرض الوسطى، بعد أن اختارتها شركة أمازون ستوديوز لتصوير سلسلتها التلفزيونية الجديدة من سيد الخواتم، وفق ما ذكر تقرير لـ«بي بي سي».

ومن المقرر أن يكون العمل التلفزيوني الجديد هو الأغلى على الإطلاق، بتكلفة تزيد على مليار دولار. ويرغب قسم الإنتاج السينمائي في شركة أمازون في الاستفادة من النجاح الذي حققته ثلاثية أفلام سيد الخواتم، والتي تم تصويرها أيضاً في نيوزيلندا. وساعد الحصول على امتياز هذه السلسلة من الأفلام في تعزيز السياحة في نيوزيلندا. وقالت شركة أمازون ستوديوز، إن التعديل الجديد سوف يستكشف قصصاً جديدة متقدمة عن الأعمال الكلاسيكية التي قدمها جي. آر. توكينز.

مؤلف السلسلة

الكاتب الإنجليزي جي. آر. توكينز، هو مؤلف سلسلة أعمال الأرض الوسطى والتي شملت سيد الخواتم والهوبيت، وهو من مواليد بريطانيا عام 1892 وتوفي في 1973. وقالت الشركة في بيان الثلاثاء الماضي، إن مرحلة الإعداد للإنتاج قد بدأت، وسيبدأ العمل رسمياً في أوكلاند في غضون الأشهر المقبلة. وأضافت «بينما نبحث عن موقع لإحياء الجمال البدائي للعصر الثاني من الأرض الوسطى، أدركنا أننا بحاجة إلى العثور على مكان مهيب يضم السواحل والغابات والجبال البكر».

وقال وزير التنمية الاقتصادية النيوزيلندي فيل تويفورد، إن المشروع سيحقق مجموعة كبيرة من الفوائد «بما في ذلك الوظائف والاستثمارات الخارجية الكبيرة».