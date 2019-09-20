أفلام الأسبوع: عرفة يكشف «الكنز» ومارادونا نجم سينمائي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

أفلام جميلة، بعضها اتخذ من الوثائقي خطاً له، وأخرى توجهت نحو الدراما والأكشن، فيما تزينت الثالثة ببعض من «سحر» الهند وجمالها، تقدمها صالات السينما المحلية لعشاق الفن السابع، في وقت قل فيه حضور أفلام «السوبر هيروز» على المشهد العام. خلال هذا الأسبوع، سيكون الجمهور على موعد مع ثلة من الأفلام الروائية «ثقيلة» الوزن، ففي حين نشهد عودة شريف عرفة إلى المشهد السينمائي، يطل علينا مارادونا ليروي لنا حكايته مع الكرة، ليرافقها كشف عن أسرار «غزو العراق» التي ضجت فيها الدنيا آنذاك.

فوكس سينما



فيلم: الكنز 2



إخراج: شريف عرفة

يعد هذا الفيلم واحداً من أفضل الأفلام التي أنتجتها السينما المصرية لهذا العام، وفيه يستكمل المخرج شريف عرفة الحكاية التي بدأها في الجزء الأول، الذي رأى النور في 2017، حيث يواصل سرد حكايات حتشبسوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة.

سينما عقيل



فيلم:Diego Maradona



إخراج:آصف كاباديا

يروي الفيلم الوثائقي الذي كتبه آصف كاباديا وعرض في مهرجان كان السينمائي في مايو الماضي، حكاية صعود النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا إلى القمة، ويقدم فيه إطلالة على تلك السنوات التي شهدت صعوده في نابولي، وحملت له الفرح الكبير، وانتهت بسحقه، بعد فشله في تحقيق الفوز بأي بطولة كبرى. ويضم الفيلم أكثر من 500 ساعة تضم لقطات من أرشيف اللاعب الأرجنتيني مارادونا الشخصي، لم يسبق أن عرضت على الملأ.

ريل سينما



فيلم:Official Secrets



إخراج:غافن هود

فيلم درامي جيد، يستعد لحظات التحضير لغزو العراق، ويتناول قضية تسريب بعض الأسرار للإعلام، والتي قامت بها البريطانية كاثرين جان، حول وجود تجسس مشترك بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وعن اقتراح لابتزاز الدول من أجل التصويت لصالح الحرب على العراق، وهي الوثيقة التي نشرها الصحافي مارتن براين في صحيفة ذا أوبزرفر، وتصدرت العناوين.