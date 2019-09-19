"فستيفال سيتي" يحتفي باليوم الوطني السعودي الـ 89 بعروض استثنائية"

المصدر: البيان الإلكتروني

يشهد دبي فستيفال سيتي أجواء مليئة بالفرح والمتعة من خلال الفعاليات والعروض الخاصة بالذكرى الـ 89 لليوم الوطني السعودي وفي ظل هذه الفعالية، سيكون الزوار على موعد مع عرض "تخيل" الذي حقق رقمين قياسيين عالميين، لمدة خمسة أيام متتالية في’ فستيفال باي‘، ويجمع العرض بين تقنيات الليزر والمؤثرات النارية والضوئية والمائية ليقدم قصصاً مؤثرة وتجربة لا يمكن نسيانها، على وقع أشهر أنغام الموسيقى الوطنية السعودية.

ويستمر عرض "تخيل" الخاص بهذه المناسبة من الخميس 19 سبتمبر ولغاية الإثنين 23 سبتمبر، حيث سيتم عرضه كل ساعة ابتداءً من الساعة 8 مساءً. ويمكن لضيوف مطاعم المول المطلة على الواجهة المائية وزوار منطقة’ فستيفال باي‘ الساحرة متابعة هذا العرض الاستثنائي.

وتعليقا على الاحتفاء باليوم الوطني السعودي، قال ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق لدى مجموعة "الفطيم": "نسعى في دبي فستيفال سيتي إلى الاحتفاء بالمناسبات الخاصة ومشاركتها مع ضيوفنا الأعزاء، وتعد المملكة العربية السعودية سوقاً رئيسية بالنسبة لنا، حيث استقبلت دبي ما يزيد عن 755 ألف مواطن سعودي في النصف الأول من العام الجاري ".

أجواء من المتعة والفرح في فيستيفال سيتي وعروض الليزر الساحرة على أنغام الموسيقى السعودية و الإماراتية احتفالاً بـ #اليوم_الوطني_السعودي_89#معا_أبداً#اليوم_الوطني_السعودي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GNwWfOUSbU — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 19, 2019