«الجداريات».. قصص إلهام من «دانة الدنيا»

المصدر: دبي - البيان

تنسج مسابقة الجداريات والفنون بدورتها الثانية ملامح علاقة خاصة بين الإبداع ودبي، لتراكم على النجاح الذي حققته العام الماضي، لاسيما أنها تركز على مفهوم التسامح، ارتباطاً برؤية عام .2019

حيث تشجع أكبر وجهة متكاملة للأطعمة الطازجة ذات الجودة العالية في دبي المشاركين على ابتكار تحف فنية فريدة تعكس مفهوم عام التسامح. وتركز المسابقة، التي تأتي ثمرة تعاون هيئة الثقافة والفنون في دبي مع «ماركت الواجهة البحرية» مجدداً، بهدف إلهام المجتمع والعمل مع فنانين ناشئين من جميع أنحاء المنطقة.

إبداعات مبهرة

وتمنح المسابقة مبدعَين اثنين فرصة الفوز وعرض أعمالهما على العالم. وهذا العام، سيتم الإعلان عن فائزَين في نهاية المسابقة: أوّلهما رسّام، وسيتسنى له رسم اللوحة الفائزة على جدار في ماركت الواجهة البحرية.

والثاني نحّات، وستُخلَّد تحفته الفنية في قاعات الماركت للسنوات المقبلة. يُشار إلى أنّ المسابقة فتحj باب التسجيل في 22 أغسطس الماضي حتى 17 أكتوبر المقبل، قبل أن تقيّم لجنة التحكيم الأعمال الفنية المقدمة من حيث أسلوبها ومستوى الإبداع الذي تعكسه.

مشهد جمالي

وأشار خليل عبدالواحد، مدير إدارة الفنون التشكيلية في «دبي للثقافة» إلى القيمة التي تضيفها المسابقة للحراك الفني في دبي، مُشيداً باختيارها للتسامح بمفهومه الإنساني والاجتماعي العميق، ومؤكداً أهمية دورها في دعم الموهوبين، وإثراء المشهد الجمالي في الإمارة، وقال: «سعيد بانضمامي لعضوية لجنة التحكيم في المسابقة التي تفتح الأبواب للفنانين للتعبير عن الإبداع الكامن في ذواتهم، وتقديمه للجمهور على هيئة جدارية تضفي بعداً جمالياً ساحراً، لاسيما أن القيمة التي تحتفي بها المسابقة تضفي على اللوحات وهجاً خاصاً».

وأكد التركيز في التقييم على عمق مضامين الأعمال الفنية، ومدى الإتقان والابتكار الذي تتسم به، وقال: «نجحت المسابقة في تسليط الضوء على اهتمام المجتمع والجهات المختلفة في الإمارات بالفنون، وبشراكتنا مع «ماركت الواجهة البحرية» نؤكد أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة في إثراء الحراك الفني بالإمارة، ونسعى للارتقاء بمستوى الفن وانتقاء الأفضل، حيث نتلقى في المسابقة أعمالاً متنوعة وإبداعات غنية، ونعمل جاهدين كأعضاء لجنة تحكيم المسابقة، على اختيار الأفضل جودة من بينها، بما يدعم التسامح والتعايش والتناغم الذي تحظى به دولتنا بأفضل صورة».

تباهٍ

قال محمد المدني، مدير مركز «ماركت الواجهة البحرية»: «نجمع الفنانين من جميع أنحاء الإمارات، ونتطلع للتباهي بإبداعات مجتمعنا المبهرة، ولعرض تحفة الفائز في ماركت الواجهة البحرية للسنوات المقبلة. وأنا واثق بأنه بمساعدة المجتمع المحلي و«دبي للثقافة»، يمكننا تسليط الضوء من جديد على مواهب الفنانين المحليين والرفع من شأنهم نحو النجومية».