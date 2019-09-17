«دانديا ماستي» تلتقي «فالونغي باثاك» بدبي

المصدر: دبي- البيان

تحيي الفنانة «دانديا ماستي» مع «فالونغي باثاك» أشهر فنانة «بلايباك»، التي قدّمت مجموعة من أغاني بوليوود الكلاسيكية مثل «مين بايال هاي شانكاي»، و«ميري تشونار أود أود جاي»، احتفالات عائلية بعنوان «دانديا ماستي» على مسرح حديقة زعبيل.

تتنوع أغاني باثاك، التي تشتهر بلقب «ملكة دانديا»، بين البوب الهندي، والأنغام الشعبية والكلاسيكية. وهي تُعدّ من أشهر المغنيات خلال احتفالات «نافاراتي» و«ديوالي»، بفضل أغانيها العديدة من نوع «غاربا».

تقام الحفلات يومي الخميس والجمعة 10 و11 أكتوبر المقبل، بدءاً من الساعة 05:00 مساءً.