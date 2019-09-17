89 صورة عالمية بين دبي والشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

كشف المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» 2019، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن 5 معارض خارجية خاصة، تحتضنها كلّ من دبي والشارقة تمتد إلى 22 من سبتمبر الجاري، تمهيداً لانطلاق فعاليات المهرجان التي تقام في الفترة من 19 و22 الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

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وتستضيف «واجهة المجاز المائية» بالشارقة، معرضاً للفائزين بـ«جائزة الصورة الصحفية العالمية» (وورلد برس فوتو) يضم 45 صورة حائزة على الجائزة، إلى جانب معرض «مختارات من المهرجان» الذي يعرض 44 صورة في كلّ من «دبي مول» و«مول الإمارات» و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر مردف»، وسيتولى كلّ منها عرض 7 إلى 8 صور مختارة من المعارض التي ينظمها المهرجان للضيوف.

يُذكر أن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» يُوفر منصة متكاملة لفن التصوير تشمل باقة من أنشطة وفعاليات التصوير الفوتوغرافي، ويجمع نخبة من المصورين العالميين وخبراء صناعة التصوير، ويمنح عشّاق التصوير فرصة اكتساب خبرات ومهارات تقنية جديدة، إلى جانب لقاء كبار المصورين المحترفين، فضلاً عن التعرف إلى أحدث منتجات وتقنيات فنون التصوير الفوتوغرافي.