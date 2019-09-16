تلفزيون دبي يحصد 3 جوائز في «الفضائيات العربية»

المصدر: دبي - البيان

حصد تلفزيون دبي 3 جوائز في ختام الدورة العاشرة من مهرجان الفضائيات العربية، التي أقيمت في القاهرة برعاية وزارة الثقافة المصرية، أواخر الأسبوع الماضي، في إنجاز جديد يضاف إلى عدد الجوائز المتنوعة التي نالها عبر مسيرته المهنية التي تضع التميز والإبداع هدفاً أصيلاً في أهدافه الاستراتيجية، وتحدياً جديداً لإضافة المزيد من الإبداع والتميز مستقبلاً.

وتسلم الإعلامي الإماراتي أحمد عبد الله، مدير أول برامج في تلفزيون دبي، دروع التكريم بحضور سارة أحمد الجرمن مديرة القنوات العامة في قطاع الإذاعة والتلفزيون ومديرة تلفزيون دبي، ووسط احتفاء عدد من نجوم وصناع الفن والإعلام في العالم العربي، حيث نال تلفزيون دبي جائزة أفضل قناة تلفزيونية إماراتية، ونال برنامج «The Insider بالعربي» جائزة أفضل برنامج فني إخباري، فيما نالت المذيعة رؤى الصبان جائزة أفضل مذيعة إماراتية.

منهجية مبدعة

وفي هذه المناسبة، أهدى أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، هذه الجوائز إلى أسرة تلفزيون دبي بقنواته المتعددة وإلى جميع العاملين في مؤسسة دبي للإعلام، مؤكداً أن هذه الجوائز الجماهيرية تعد ترجمة حقيقية لمنهجية الإبداع المتبعة والتي ستظل علامة تميز فارقة وانطلاقة متجددة في سبيل تطوير وتقديم خدمات إعلامية متميزة تسهم في تقديم الصورة الحقيقية حول مستوى الإعلام الإماراتي.

وما وصلت إليه المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات من ناحية الشكل والمضمون، تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي، بناء على توجيهات ودعم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للإعلام، في تطبيق أعلى المعايير العالمية في كافة المجالات.

وتوجه أحمد سعيد المنصوري، بالشكر إلى إدارة مؤسسة دبي للإعلام وعلى رأسها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسامي القمزي نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام، وإلى أعضاء مجلس الإدارة في المؤسسة، وجميع مديري القنوات والإدارات المتعددة، على دعمهم المتواصل وجهودهم الكبيرة.

مصداقية

وشكر المنصوري جميع القائمين على إدارة مهرجان الفضائيات العربية، والذي تميز هذا العام كما الأعوام السابقة بالمصداقية والشفافية العالية في نتائجه التي عكست الحرص على الاحتفاء بالأعمال الجيدة من ناحية المضمون الراقي والشكل الإنتاجي الذي يعكس التوجه نحو الارتقاء وتقديم الأفضل للجمهور، معرباً في الوقت نفسه عن سعادته بالجوائز التي حصدها تلفزيون دبي هذا العام.

وذلك بعد أن أثبتت فرق العمل المبدعة أنها تضم أكثر الكوادر تميزاً وإبداعاً في هذا المجال، ما يثبت النهج العلمي والعملي الإبداعي الراقي الذي تنتهجه مؤسسة دبي للإعلام وتلفزيون دبي بقنواته المتعددة في تقديم خدماته الإعلامية عبر قنواته التلفزيونية والإذاعية والرقمية المتعددة.

معايير فنية

بدورها، أشارت سارة أحمد الجرمن مديرة القنوات العامة في قطاع الإذاعة والتلفزيون ومديرة تلفزيون دبي، إلى أن المنتج البرامجي لتلفزيون دبي بقنواته المتعددة، أصبح المادة الإعلامية الأكثر تميزاً، وذلك بسبب الاعتماد على معايير فنية في الإنتاج من الناحية الموضوعية والفنية، إلى جانب استقطاب نخبة المواهب الإعلامية المحلية والخليجية والعربية، في ترجمة حقيقية للسياسات المعتمدة على الإنتاج وفق أفضل السبل والممارسات التي لا بد أن تختم بشعار تلفزيون دبي بلا منافس.

وقالت سارة الجرمن: «يحرص تلفزيون دبي على تقديم برامج وأعمال درامية ترتقي بذائقة المشاهد العربي وتجمع بين الفائدة والمتعة والترفيه، وذلك بعد أن أثبت عبر مسيرته المهنية على امتداد 50 عاماً، ومن خلال المتابعة المستمرة من كافة شرائح الجمهور ووسائل الإعلام المحلية والعربية المختلفة وشركات الدعاية والإعلان إلى جانب ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، حسن اختياره للمواد التلفزيونية التي تبث عبر شاشته الفضية، سواء باقة البرامج والأعمال الدرامية والمسلسلات العربية والخليجية والإماراتية.

معتمداً على معايير ثابتة ترتكز على جودة المضمون الفكري والصورة الراقية، والتي تتناغم دائماً مع التوجه العام للأسرة العربية، ومع الرهان الدائم على التميز والريادة في النتائج التي تكلل هذه الأعمال والجهود التي يقف وراءها فرق العمل المتخصصة في تلفزيون دبي بقنواته المتعددة».

واختتمت مديرة تلفزيون دبي حديثها بالقول: «أتوجه بالشكر إلى كافة العناصر العاملة وفرق العمل المتعددة في تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، فلم يكن بالإمكان أن يتحقق هذا النجاح لولا الإخلاص والتفاني في العمل الذي أبداه الجميع كل في اختصاصه، وهذا ما نعمل على ترسيخه في نفوس موظفينا لتستمر شرارة الإبداع ويزداد العطاء عاماً بعد عام».

350

تمكَّن برنامج «The Insider بالعربي» بحلقاته المستمرة التي تجاوزت 350 حلقة يومية، من متابعة آخر أخبار عالم المشاهير برؤية متفردة وفريدة من نوعها، إلى جانب مواكبة الأخبار الفنية العاجلة وأحدث الأخبار في عالم الأزياء والتلفزيون والسينما، ومختلف الأحداث الفنية العالمية، وهو النسخة العربية من البرنامج الشهير والمجلة الإخبارية الترفيهية من تقديم نخبة من مذيعي شاشة تلفزيون دبي.

كما تألقت المذيعة رؤى الصبان في مجموعة البرامج التي قدمتها على شاشة تلفزيون دبي، والتي كان آخرها برنامج المسابقات «آخر كلام» في شهر رمضان الماضي.