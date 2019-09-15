سما دبي.. مشاهدة عالية لدورة صيف 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلنت قناة سما دبي وإدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام عن أرقام نسب المشاهدة التلفزيونية، وإحصاءات المتابعة الرقمية والتلفزيونية لدورة برامج قناة سما دبي لصيف 2019، التي انطلقت في 10 يوليو الماضي، وتضمنت مجموعة من البرامج الجديدة التي تم بثها للمرة الأولى وتم إنتاجها في «استديوهات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة»، إلى جانب مجموعة من التغطيات المباشرة التي واكبت الدورة الثانية والعشرين من مفاجآت صيف دبي بفعالياته المتنوعة وعروضه الترويجية، بالإضافة إلى باقة مختارة من المواسم المتجددة التي نالت متابعة عالية في الدورات البرامجية الماضية، بحسب نتائج الدارسات والأرقام الإحصائية التي أجرتها الجهات المتخصصة. حيث حظيت القناة بمعدلات مشاهدة عالية.

كفاءات إعلامية

وأشار حامد بن كرم مدير أول برامج بالإنابة، إدارة القنوات المحلية، إلى الكفاءات الإعلامية الوطنية التي استطاعت عبر فرقها العاملة المتميزة ترجمة هذا التوجه إلى برامج تلبي أذواق المتلقي بجميع فئاته، قائلاً: إن برامج الصيف لهذا العام حملت طابع الابتكار والتجديد، في ظل التوجه الدائم للقناة في دعم الشباب المواطن والمنتج الإماراتي التلفزيوني، حيث تفاعل الجمهور مع العديد من البرامج الشبابية الجديدة، إلى جانب الوجوه الإعلامية الإماراتية الجديدة التي استطاعت أن تلفت الانتباه إلى تميزها في هذه النوعية من البرامج العفوية والمباشرة.

مذكراً بمجموعة البرامج الجديدة التي تم تقديمها في الدورة البرامجية لصيف 2019، حيث تابع الجمهور برنامج «صيف مدهش» من تقديم الأطفال: يوسف آل علي، وميرة النقبي، وعائشة العبيدلي، وعلياء حارب، وعلى مدار ساعة تلفزيونية كاملة من مدينة مدهش الترفيهية في مركز دبي التجاري العالمي، فيما أطل البرنامج الحواري الاجتماعي الجديد «تواصل» مع المذيعين: علياء المناعي وإبراهيم استادي ومحمد الشحي، ومقدمي الفقرات: ميثاء إبراهيم ورحاب المهيري ووليد المرزوقي، متضمناً العديد من الفقرات المتنوعة.

مواضيع شبابية

وأضاف: كما استطاع برنامج «12/‏‏ ثمانية» مع المذيعين غانم الشامسي، وحنان البلوشي، ومروان الشحي، ونبيل أيوب، وزينب العجمي، وسارة البلوشي، فتح العشرات من المواضيع الشبابية المتنوعة ما بين السياحة والرياضة والفنون الاجتماعية، وأخبار التكنولوجيا والعلم، وبما يعكس الروح الشبابية في طريقة طرح موضوع معين يكون حديث الشباب في هذه الفترة، كما أطلّ البرنامج الجديد «البراحة» من تقديم ليلى المقبالي، كسهرة يومية على مدار الأسبوع، لإلقاء الضوء على النواحي التراثية والشعبية لإنسان الإمارات العربية المتحدة سواء في مجال التراث البحري أو البري أو تراث أهالي المناطق الجبلية مع التركيز على العادات والتقاليد المتوارثة في فصل الصيف.

متابعة رقمية

من جهتها أكدت هبة السمت مدير إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون، نجاح دورة برامج قناة سما دبي لصيف 2019، من ناحية المتابعة الرقمية عبر تطبيق «أوان»، المنصة الرقمية الرائدة من حيث البث والمحتوى الرقمي وخدمات الفيديو حسب الطلب، حيث أشارت نسب المشاهدة الرسمية لقناة سما دبي إلى 19% من نسب المشاهدة الفعلية بعد أسبوع من انطلاق الدورة البرامجية المذكورة، وهي النسبة التي يتم احتسابها من خلال قياس عدد الأشخاص الذين شاهدوا قناة سما دبي لمرة واحدة يومياً على الأقل مضروباً في عدد المرات التي يتم فيها مشاهدة القناة المذكورة، حيث شاهد ما نسبته 20% من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، و18.2% من الوافدين العرب، ليصل نسب عدد المشاهدين الإناث إلى 29.8%، مقابل 13.4% للذكور خلال تلك الفترة.

نسب مشاهدة

وعلى صعيد البرامج التي نالت أعلى نسب مشاهدة، خلال الدورة البرامجية لصيف 2019 على قناة سما دبي، جاءت نسب المشاهدة الإجمالية مقسمة إلى عدة فئات شملت مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين العرب، فيما تم تقسيم النسب بين الذكور والإناث، لضمان الوصول إلى نتائج أكثر دقة ومصداقية، حيث سجلت نسب مشاهدي مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لبرامج قناة سما دبي نسب متابعة جيدة، تصدرها برنامج «تداول» الاقتصادي من تقديم الإعلامي الإماراتي مروان الحل بنسب مشاهدة وصلت إلى 3.7%، فيما حققت نسبة 1.6% كل من نشرة الأخبار الرياضية، ونشرة أخبار الإمارات، وكل من البرامج: البراحة، 12/‏‏ ثمانية، هلا Weekend، «سرد الذاكرة»، إلى جانب المسلسلات والأعمال الدرامية التي تم عرضها في نفس الفترة، فيما حققت الحلقات المعادة من مسلسل «شعبية الكرتون» نسب مشاهدة بلغت 1.1%.

مشاهدون عرب

أما على صعيد البرامج التي نالت نسب متابعة جيدة بالنسبة للمشاهدين العرب المقيمين داخل الدولة، فحلّ برنامج «لأول مرة» بنسبة 1.9%، فيما حقق برنامج «شباب اليوم»، وبرنامج «الإمارات تقرأ» نسبة 1.3%، في الوقت الذي حققت نسبة 1.2% كل من الأخبار الرياضية وأخبار الإمارات وبرنامج «هلا Weekend»، وبرنامج «سند» ومسلسل «فريج»، ونال برنامج «تداول نسبة 1.2% من نسب المشاهدة المحددة، أما فيما يتعلق بنسبة المشاهدة عبر منصة وتطبيق «أوان» الرقمية، فقد حقق برنامج 12/‏‏ ثمانية 5175 مشاهدة، وحقق برنامج «تواصل» 2316 مشاهدة، فيما حقق برنامج «البراحة» 1255 مشاهدة رقمية.