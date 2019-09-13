القرية العالمية تطرح باقات كبار الشخصيات بنهاية سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن تاريخ انطلاق مبيعات باقاتها لكبار الشخصيات المخصصة لموسمها الجديد ليكون في يوم السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري.

ودعت القرية العالمية ضيوفها في جميع أنحاء الإمارات للاستفادة من المزايا الجديدة والمضافة التي توفرها لهم باقات كبار الشخصيات، والتي ستكون متاحة حصرياً عبر متاجر مختارة من «فيرجن ميغاستور» ومتجر فيرجن ميغاستور الإلكتروني.

وجاء قرار القرية العالمية للشراكة الاستراتيجية مع فيرجين ميغاستور في سعيها نحو توفير نقاط بيع أكثر لتكون أقرب إلى الضيوف ولتسهيل الوصول لها، حيث تم اختيار الفروع الأكبر والأكثر جاهزية لاستقبالهم، والتي ستكون في مردف سيتي سنتر ودبي مول ومول الإمارات وميركاتو مول والمرابع العربية 2 في دبي وياس مول في أبوظبي، كما سيتم طرح الباقات عن طريق المتجر الإلكتروني على tickets.virginmegastore.me مع توفير خدمة التوصيل.

باقات مضاعفة

وقامت القرية العالمية بمضاعفة عدد الباقات التي تم توفيرها لهذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، نزولاً عند رغبة الضيوف والطلب المتزايد عليها للاستمتاع بمجموعة من المزايا الحصرية والتسهيلات عند زيارتهم للوجهة الترفيهية الأولى في الإمارات. ومع الزيادة في عدد الباقات، حرصت القرية العالمية أيضاً على توفير مزايا وتسهيلات حصرية جديدة ضمن الباقات لزيادة القيمة المضافة التي توفرها بفئاتها المختلفة.

طلب متزايد

وتعليقاً على حملة المبيعات، قال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: «تهدف استراتيجيتنا في طرح باقات كبار الشخصيات موسماً تلو الآخر إلى تعزيز تجربة ضيوفنا، لا سيما أولئك الذين يحرصون على زيارة القرية العالمية على نحو مستمر في جميع المواسم.

وقد بذلنا جهوداً كبيرة عند تنظيم هذا الموسم، خاصةً من ناحية تطوير البنية التحتية، بما في ذلك توسعة المناطق المخصصة لمواقف كبار الشخصيات والاعتماد على الأنظمة الذكية لتسهيل آلية دخول وخروج السيارات، وذلك لتلبية الطلب المتزايد والتمكن من زيادة عدد الباقات.

وقد حرصنا على التعاون مع فيرجن ميغاستور لتوفير نقاط بيع حصرية للباقات في مجموعة من الفروع في إمارتي دبي وأبوظبي، إضافةً إلى طرحها عبر متجر فيرجن ميغاستور الإلكتروني، ما يؤكد التزامنا بضمان أكبر قدر من الراحة لضيوفنا عبر تمكينهم من الحصول على الباقات بسهولة».