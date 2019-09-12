القرية العالمية تستعد لاحتضان زوارها 29 أكتوبر

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تمرُّ الشهور وينتظر الملايين افتتاح القرية العالمية التي أعلنت انطلاق موسمها 24 بتاريخ 29 أكتوبر 2019 وحتى 4 أبريل 2020 لمدة 159 يوماً، ستكون حافلة ببرنامج ومفاجآت للمرة الأولى في المنطقة.

وكشف بدر أنوهي الرئيس التنفيذي للقرية العالمية لـ «البيان»، أن الاستعدادات للموسم 24 تجري على قدم وساق، وأن العديد من المفاجآت تنتظر الملايين من جمهور القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى والأكبر للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، خاصة في ظل احتضان القرية للأفكار الإبداعية والمبتكرة من كل الجنسيات.

موسم جديد

وقال أنوهي: لا نسعى أن يكون هناك جديد في كل موسم، بل نسعى إلى موسم جديد كلياً، والذي يبدأ العمل فيه قبل انتهاء الموسم الذي سبقه، حيث يؤخذ في الاعتبار آراء واقتراحات الجمهور من كل الجنسيات، وتحقيق أعلى معدلات السعادة وليس الرضا فقط لكل زائر على حدة، وتحسين نسبة مؤشر سعادة الضيوف بالقرية إلى 9.1 من 10، مقارنة مع 9.0 من 10 في الموسم السابق، مؤكدة مكانتها كأول وجهة ترفيهية في العالم تحصل على تصنيف خمس نجوم، بعد إتمامها بنجاح إجراءات التدقيق على أفضل الممارسات المميزة للصحة والسلامة المهنية من فئة خمس نجوم، التي أجراها مجلس السلامة البريطاني.

مبادلات تجارية

وأضاف أنوهي: إن الموسم 23 استقبل 7 ملايين ضيف على مدى 166 يوماً، متقدّماً بنسبة 16% على الموسم الذي سبقه، واختتمت القرية العالمية الموسم الـ23 محققة أكثر من 3 مليارات درهم من المبادلات التجارية، بعد أن استضافت أكثر من 3500 منفذ، مثّلت ثقافات 78 بلداً بفريق عمل مشترك ضمّ أكثر من 10 آلاف شريك وموظف من أكثر من 95 جنسية.

وحطّمت القرية العالمية رقماً قياسياً جديداً في موسمها الماضي خلال احتفالات اليوم الوطني 47 باستضافة أكثر من 430 ألف ضيف، لتكون بذلك الوجهة العائلية الأولى للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة، كما استضافت الوجهة مجموعة من الفعاليات والعروض الأضخم للاحتفال باليوم الوطني، شملت الكشك الذكي، وأوبريت «زايد.. قائد الأمة»، والجدار التفاعلي، وغيرها الكثير.

ولعبت التحسينات على البنية التحتية للوجهة دوراً أساسياً في زيادة راحة الضيوف أثناء ترؤسها إنشاء ثمانية جسور مسطحة جديدة مستوحاة من الأيقونات المعمارية لجسور تعتبر الأكثر شهرة في العالم. واستضاف هذا الموسم تجربة جديدة من الجولات الترفيهية في منطقة الألعاب (كرنفال) مع أكثر من 30 جولة ترفيهية رائعة، و30 لعبة مهارة، وأكثر من 100 لعبة فيديو.

مجال الرياضة

وفي المجال الرياضي، حضر أكثر من 4500 رياضي في مارس الماضي الحفل الختامي لبرنامج المدن المضيفة في ألعاب الأولمبياد الخاصة في القرية العالمية، وسط أجواء من الفرح والبهجة شملت استضافة شعلة الأولمبياد، ومجموعة من العروض الترفيهية والثقافية.